PSG: “Futebol ainda é diversão”, diz Mbappé após quebrar recorde

O atacante francês tornou-se o mais jovem a atingir 50 gols marcados na Ligue 1

Enquanto o Paris Saint-Germain segue a não ter Neymar e Cavani, lesionados, Kylian Mbappé continua a demonstrar capacidade para, com apenas 20 anos, ser o protagonista do time comandado pelo alemão Thomas Tuchel.

Neste sábado (23), o francês fez dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Nimes, em partida transmitida AO VIVO e DE GRAÇA nas redes sociais (Facebook e YouTube) do DAZN e aqui na Goal Brasil.

O triunfo manteve o PSG com ampla vantagem na Ligue 1 francesa. Exatamente por isso a principal notícia foi o recorde quebrado por Mbappé, que agora tornou-se o atleta mais jovens a ter somado 50 gols no campeonato. Aos 20 anos, dois meses e três dias, o atacante superou Yannick Stopyra, que tinha 21 primaveras completadas quando atingiu o feito pelo Sochaux em 1982.

De espírito leve, Mbappé explicou um pouco da receita para o sucesso em sua carreira: “Eu trabalho duro todos os dias para ajudar o meu time. Eu também tento me divertir, porque o futebol ainda é diversão e fazer gols, quebrar recordes. É o que me move”, afirmou. “Eu considero que sempre alguém vai chegar buscando dar o seu melhor, então é preciso buscar superar os seus limites. Eu também queria fazer o 52º, para ficar com a bola”.

Sobre a partida, o atacante elogiou especialmente a primeira parte realizada pelo Nimes: “Estávamos em um ritmo falso e o time do Nimes estava bem organizado”, avaliou. “Acho que Thomas Tuchel conseguiu dizer as palavras certas aos jogadores, para os torcedores correrem por ele. Como eu digo, nos temos um longo caminho pela frente e precisamos seguir assim”.

