PSG x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Copa Intercontinental 2025

PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 14h (de Brasília), no Estádio Al Rayyan, pela semifinal Copa Intercontinental 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada, além do canal ge tv e CazéTV no YouTube, e FIFA+ via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Champions League, o PSG chega apontado como o grande favorito para a decisão. Após vencer o Metz por 3 a 2 pelo Campeonato Francês, atuando com a equipe reserva, os parisienses desembarcaram no Qatar com uma dúvida importante: Marquinhos. O zagueiro brasileiro se recupera de um problema no quadril e ainda não tem presença confirmada na final.

Por outro lado, o Flamengo, campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores, superou o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, e o Pyramids, do Egito, por 2 a 0, garantindo vaga na decisão. Agora, a equipe carioca terá seu maior desafio no torneio ao enfrentar o campeão europeu.

"É uma final e todos querem ganhar. Se a gente pudesse escolher, a gente também não ia querer pegar o PSG, mas não tivemos escolha. Todos sabem da grandeza do Flamengo, da torcida e de tudo o que a gente fez esse ano. A gente vem de grandes conquistas e muito bem física e mentalmente. Isso nos deixa mais forte, mas o favoritismo é todo do PSG, é o melhor time", afirmou o atacante Luiz Araújo.

"O PSG é o time a ser batido, atual campeão da Champions League, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Mas sabemos da nossa qualidade também. Deixamos o favoritismo para eles, e entramos com os pezinhos no chão para jogar o nosso futebol. Mas também sabemos o tamanho da pressão de vestir o manto sagrado e a camisa do Flamengo, sabemos que é o sonho de uma nação, de mais de 45 milhões de pessoas", completou.

Vale lembrar que, na temporada, o Rubro-Negro participou do Mundial de Clubes da Fifa. A equipe venceu o Chelsea por 3 a 1 na fase de grupos, mas acabou eliminada nas oitavas de final ao perder para o Bayern de Munique por 4 a 2.

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi (Marquinhos), Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Dembélé) e Barcola.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal (Plata ou Luiz Araújo), Samuel Lino (Cebolinha), Bruno Henrique.

Desfalques

PSG

Hakimi está lesionado.

Flamengo

Matías Viña e Allan não fora inscritos.

Quando é?

Data: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 Horário: 14h (de Brasília)

14h (de Brasília) Local: Estádio Al Rayyan - Al Rayyan, Qatar

