PSG exige Vinícius Jr em qualquer negociação por Neymar, diz jornal

Clube francês comunica Real que só negocia o brasileiro caso o ex-Flamengo entre na operação; merengues já negaram três vezes

O futuro de Neymar ganhou novos capítulos nas últimas horas. Segundo o jornal espanhol AS, o exige Vinícius Júnior caso o queria negociar. O Paris Saint Germain só negociará com o clube espanhol com esta condição. O diretor esportivo do clube parisiense Leonardo é quem mais insiste nesta troca.

O clube merengue, entretanto, já negou três vezes incluir o ex- nas negociações, e mais uma vez não parecem dispostos a aceitar tal imposição.

Os franceses querem Vinícius Júnior há algum tempo, mas só consideram investir nele utilizando Neymar como moeda de troca.

O emir do Qatar, pessoa influente nas decisões do PSG, negou que quer vender o camisa 10, mas até agora Neymar não entrou em campo pelo clube francês na atual temporada.

Caso aceite as condições do PSG, o Real tem até o dia 2 de setembro para contratar Neymar. Enquanto isso, e também correm contra o tempo para fechar com o brasileiro o mais rápido possível.