"PSG é odiado na França e eu gosto disso", diz reforço espanhol

Ander Herrera passou cinco anos no Manchester United e chega a Paris para ser mais uma peça no meio de campo

O meio-campista Ander Herrera deixou o e fechou com o para conquistar mais títulos. Ele deixou claro, em entrevista à France Football, que gosta da pressão de jogar em um clube vencedor e falou sobre a oportunidade de jogar ao lado de grandes estrelas do futebol mundial.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"É a imagem de um gigante, de um clube respeitado e no qual jogam três ou quatro dos melhores jogadores do mundo. Também sei que é um dos mais odiados da e eu gosto disso", falou o meia espanhol.

Herrera destacou que o projeto do PSG "evolui sem parar" e disse que ele se sentiu querido por ser escolhido para fazer parte disso. "Eu tenho 29 anos mas ainda quero continuar evoluindo", afirmou Herrera. Além do próprio Herrera, o PSG contratou Idrissa Gueye junto ao para suprir a carência de um meia de marcação. Por outro lado, o clube vive a expectativa de uma resolução a respeito do caso da possível saída de Neymar.

Sobre Thomas Tuchel, o ex-United falou que sua figura "ajuda a melhorar os jogadores". Entretanto, ele demonstrou guardar boas lembranças de Marcelo Bielsa, com quem trabalhou no .

"É o técnico mais original que eu já tive, o mais particular. É um gênio e me fez amar mais o futebol", falou Herrera sobre o atual técnico do United, da segunda divisão do campeonato inglês.