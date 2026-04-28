PSG e Bayern de Munique marcam 9 (!) gols em um espetáculo brilhante do mais alto nível

Na noite de terça-feira, os fãs de futebol assistiram a um espetáculo magnífico na semifinal da Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique proporcionaram um confronto digno de uma final, repleto de momentos marcantes. Após noventa minutos, a equipe de Luis Enrique comemorou mais, pois com um placar de 5 a 4 criou uma excelente vantagem para a partida de volta na próxima semana.
Logo após o pontapé inicial, o jogo foi de um lado para o outro no Parc des Princes. O primeiro chute a gol foi, portanto, certeiro: um pênalti facilmente marcado foi convertido por Harry Kane. Pouco depois, Michael Olise teve a chance de dobrar a vantagem, mas Marquinhos tirou a bola antes da linha.
O PSG acelerou ainda mais o ritmo, que já era alucinante, e viu Ousmane Dembélé perder uma chance enorme. Cara a cara com Manuel Neuer, o vencedor da Bola de Ouro chutou para fora por vários metros. Os franceses puderam comemorar um minuto depois: Khvicha Kvaratskhelia fez o 1 a 1 após uma jogada brilhante.
Depois que Olise acertou a trave com um drible fantástico e Desiré Doue chutou para fora, já era hora do próximo gol. Em um escanteio, João Neves cabeceou para o 2 a 1. Grande alegria entre os parisienses, que reverteram a desvantagem em um piscar de olhos.
O Bayern empatou rapidamente graças ao brilhante Olise. O francês acelerou e chutou com força da entrada da área: 2 a 2. Quem pensava que o primeiro tempo terminaria assim, ficou surpreso. Depois que Alphonso Davies tocou a bola com o braço, o PSG também recebeu um pênalti. Dembélé assumiu a responsabilidade e marcou o 3 a 2 no intervalo.
Após o intervalo, o nível continuou excepcionalmente alto e os gols se sucederam em ritmo acelerado. Em um intervalo de cerca de três minutos, o PSG chegou ao 5 a 2. Primeiro, Kvaratskhelia não deu chances a Neuer com um chute forte, e em seguida Dembélé marcou com um chute inteligente que passou pela parte interna da trave.
O Bayern ficou momentaneamente abalado, mas voltou rapidamente ao ataque. Uma cobrança de falta encontrou a cabeça de Dayot Upamecano, que marcou de cabeça, reduzindo o placar para 5 a 3. A equipe de Vincent Kompany, porém, queria mais e conseguiu: após um controle de bola espetacular, Luis Díaz manteve a calma e colocou a bola no fundo da rede, fazendo 5 a 4.
Nos minutos finais, a chuva de chances diminuiu um pouco, embora ainda não fosse nada entediante de assistir. O PSG foi quem chegou mais perto de marcar o gol da vitória, com Senny Mayulu acertando a trave com uma finalização forte. A partida terminou em 5 a 4, o que faz com que a partida de volta na próxima quarta-feira seja algo muito aguardado.