PSG diz que saída de Neymar não avançou, cita erros do jogador e nega afastamento

Leonardo fez questão de citar que o brasileiro ainda tem três anos de contrato na França e afirmou que a lesão do jogador está curada

Em entrevista a RMC, Leonardo, diretor técnico do , falou sobre a situação de Neymar no clube francês. O jogador é especulado no Barcelona e no Real Madrid, mas Leonardo afirma que não há avanços nas negociações.

“Existem discussões sobre o seu futuro como vocês sabem, mas nada avançado”, disse.

Sobre a informação de que o camisa 10 estaria afastado do restante do elenco, Leonardo negou: “É falso. Ele não está afastado do grupo. Ele segue seu programa personalizado de reabilitação”. O diretor ainda lembrou do tempo de contrato do brasileiro com o PSG: “Ele é jogador do , ainda há três anos de contrato em Paris, nós não podemos esquecer. Devemos analisar tudo e consertar tudo antes que ele tenha condições de voltar a jogar”.

Durante a vitória do PSG contra o Nimes, na estreia dos times da , Neymar foi hostilizado por parte da torcida. Sobre isso, Leonardo disse: “Neymar cometeu erros. Eu não o conhecia, e com o passar dos dias pude conhecê-lo. E, honestamente, eu acho que é um bom menino com um background muito bom. E em campo ele é um jogador fantástico”.

Por fim, Leonardo também confirmou que a lesão do camisa 10 no quinto metatarso está curada. “Neymar foi monitorado por vários grandes médicos e cirurgiões no início da temporada e sua fratura está totalmente consolidada no 5º metatarso”.

