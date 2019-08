PSG pediu Vinícius Jr. ao Real Madrid em conversa sobre Neymar. E ouviu um grande "não"

Além do brasileiro, o time francês sondou a possibilidade de ter Luka Modric

De acordo com o jornal Marca, o tentou incluir o brasileiro Vinícius Junior na negociação por Neymar com o . Trata-se de uma aposta de Leonardo, diretor de futebol do clube de Paris. Mas a resposta do clube espanhol foi um "não" enfático aos franceses.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Real Madrid e fazem mais um clássico fora das quatro linhas, dessa vez pela compra do atacante Neymar. E foi nesse contexto, em uma reunião entre diretores do PSG e do Real, que Leonardo sondou a possibilidade do jovem brasileiro entrar como parte da negociação. A publicação destaca que no Real, Vinícius é "intocável e inegociável". A negociação por Neymar pode definir o futuro de Philippe Coutinho.

Nesse momento, porém, o Barcelona também se reaproximou de Neymar e agora parece o favorito para repatriar o camisa 10 do clube de Paris. Porém, os problemas com o fisco espanhol podem dificultar as negociações.

Outro nome desejado pelo PSG é o do atual melhor do mundo Luka Modric. Mas com poucas opções para formar o meio de campo do Real Madrid, dificilmente Zidane aceite se desfazer do atleta. Outros nomes como Casemiro, James Rodríguez e Gareth Bale também compõem os sonhos de Leonardo e do PSG, mas dificilmente rumarão para Paris.