Barcelona (ainda) espera Neymar mostrar desejo público de voltar para 'amolecer' PSG

Apesar de alguns sinais, como a fala ao DAZN sobre o 6 a 1 sobre o PSG, os catalães esperam mais ações de Neymar para poder contratá-lo

Que Neymar não quer seguir no já está muito claro, mesmo que o seu futuro, seja no seja no , ainda esteja incerto. As alfinetadas do brasileiros incomodaram muito o clube francês. Talvez a maior delas tenha sido quando disse ao DAZN, na série “The Making Of”, que o gol de Sergi Roberto na histórica goleada de 6 a 1 do Barça contra o próprio Paris Saint Germain foi um dos momentos mais especiais de sua carreira (e da história dos catalães).

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Neymar já havia se referido ao momento como o melhor de sua carreira. Mas tais declarações ainda não foram suficientes para o PSG querer se livrar do jogador. Nas negociações, o clube francês demonstra interesse em Philippe Coutinho, mas também querem muito dinheiro, o que o Barça não tem.

A viagem relâmpago à Paris do diretor Javier Bordas, do secretário técnico Eric Abidal e André Cury, especialista em mercado, não surtiu efeito mas demonstrou que o Barcelona tem sim interesse em contar com Neymar, o que havia negado há alguns meses.

Enquanto as negociações não andam, o Barcelona vê a sombra do Real Madrid crescer, e a possibilidade do brasileiro jogar no Santiago Bernabéu aumenta os nervos dos blaugranas. Os merengues não negam nem confirmam que estão atrás de Neymar, tampouco o PSG, que espera realizar vender o jogador pelo preço mais alto possível.

Mais artigos abaixo

É por isso que o Barcelona espera com uma ação pública de Neymar, que não seja só a nostalgia dos 6 a 1 contra o PSG, mas que seja algo que force seu atual clube a ouvir seriamente as propostas do time que o brasileiro gostaria de jogar. Esse leilão só interessa ao Paris Saint Germain, nem ao Real Madrid isso é bom pois o clube madrileno também não está em uma boa situação financeira.

Ao mesmo tempo que o Barça viaja para a para tentar viabilizar o negócio, Neymar viaja para Algarve, em uma férias que parece não ter fim. Está na hora de falar seriamente.