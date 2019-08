Risco de nova lesão no pé de Neymar preocupa ex-médico do PSG, diz jornal

Ex-diretor médico do Paris Saint-Germain diz que "o pé do atleta é fraco e o risco de recaída do quinto metartaso é provável", segundo jornal francês

O diário Le Parisien, da , levantou em sua publicação desta quinta-feira (15) uma questão sobre o risco de recaída de Neymar em uma lesão no quinto metatarso do pé direito.

Depois de duas lesões nessa região do corpo, o craque pode voltar a sofrer com o problema, na opinião do ex-responsável pelo departamento médico do .

"O pé de Neymar é muito fraco e o risco de recaída no quinto metatarso é muito provável", disse Eric Rolland, ex-diretor médico do PSG em entrevista ao jornal francês.

O atacante sofreu lesões no pé direito em fevereiro de 2018, quando foi submetido a uma cirurgia em Belo Horizonte, e em janeiro de 2019, optando por um tratamento conservador, sem cirurgia. Em ambos os casos, ele desfalcou o PSG durante fases importantes da UEFA .

No primeiro ano, ele disputou o jogo de ida das oitavas de final, mas viu o perder para o no jogo de volta. Na temporada seguinte, o jogador nem sequer esteve em campo, mas viu os seus companheiros serem derrotados pelo na mesma fase.

Em junho deste ano, às vésperas da , ele voltou a ter um problema no mesmo pé, durante amistoso entre e Qatar. O diagnóstico foi uma torção, mas obrigou o jogador a se ausentar por mais de quatro semanas do futebol. Hoje, ele não entra em campo pelo Paris Saint-Germain e faz trabalho em separado do grupo comandado por Thomas Tuchel. Em que pese os problemas extracampo do craque, Real Madrid e Barcelona seguem interessados em contratá-lo.

