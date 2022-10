PSG x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Equipes estreiam no Grupo A da UCL feminina nesta quarta-feira (20); veja como acompanhar ao vivo na internet

Pela primeira rodada do Grupo A da Champions League feminina, PSG e Chelsea entram em campo nesta quinta-feira (20), às 16h (de Brasília), no Stade Jean Bouin, em Paris. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Embora o PSG tenha sido vice-campeão em três ocasiões, a equipe francesa não conseguiu passar da semifinal nas últimas três temporadas.

O PSG chega confiante com uma sequência de sete jogos sem perder desde a derrota para o Lyon no Trophees des Championnes.

Do outro lado, o Chelsea busca o primeiro título na UCL feminina, depois de perder para o Barcelona na final de 2020-21. Os Blues desembarcam em Paris depois de três vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

Escalação do provável PSG: Bouhaddi; Lawrence, De Almeida, Ilestedt, Karchaoui; Groenen, Jean-Francois, Geyoro; Martens, Diani, Bachmann.

Escalação do provável CHELSEA: Berger; Bright, Buchanan, Eriksson; Perisset, Cuthbert, Fleming, Reiten; Kirby, Harder, Kerr.

Desfalques

PSG

sem desfalques confirmados.

Chelsea

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 20 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Stade Jean Bouin – Paris, FRA

• Arbitragem: EWA AUGUSTYN (árbitro), KATARZYNA WOJS e ALEKSANDRA PRUS (assistentes), MONIKA MULARCZYK (quarto árbitro)