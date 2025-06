PSG x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), no Rose Bowl Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

Após conquistar a Tríplice Coroa na temporada 2024/25, o Paris Saint-Germain iniciou sua campanha no Mundial de Clubes com autoridade. Na estreia, o time parisiense goleou o Atlético de Madrid por 4 a 0 e assumiu a liderança do Grupo B. O PSG encerra sua participação na fase de grupos no dia 23 de junho, quando enfrenta o Seattle Sounders.

Do outro lado, o Botafogo também começou com vitória na competição. Vice-líder do Grupo B, o Alvinegro venceu o Seattle Sounders por 2 a 1 na primeira rodada e agora se prepara para um duro desafio contra o PSG, atual campeão da Champions League.

Para o duelo, o técnico Renato Paiva deve adotar uma postura mais cautelosa, reforçando o sistema defensivo. A tendência é que Cuiabano entre como titular na vaga de Mastriani. Na última rodada, o Botafogo encara o Atlético de Madrid, também no dia 23.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Ramos, Doué.

Botafogo: John; Vitinho, Jair Cunha, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Danilo Barboza, Savarino; Cuiabano, Igor Jesus.

Desfalques

PSG

Ousmane Dembélé segue lesionado.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa PSG x Botafogo

Mundial de Clubes - Grupo B Rose Bowl

Retrospecto Recente

Classificação