PSG x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (15), no Rose Bowl Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Atlético de Madrid se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), no Rose Bowl Stadium, em Los Angeles, pela primeira rodada do grupo B do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Como assistir PSG x Atlético de Madrid online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após uma temporada histórica, coroada com a conquista inédita da Champions League, o Paris Saint-Germain estreia no Mundial de Clubes como um dos grandes favoritos ao título. Sob o comando de Luis Enrique, o clube parisiense inscreveu Lucas Hernández e Kang-In Lee na competição, apesar de ambos terem sido especulados para deixar o elenco.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Atlético de Madrid encerrou a temporada 2024/25 sem levantar troféus, mas garantiu o terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Agora, o técnico Diego Simeone trata o Mundial como uma prioridade absoluta.

O Grupo B é considerado por muitos o "grupo da morte", reunindo PSG e Atlético de Madrid, além do Botafogo, atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, e do Seattle Sounders, representante norte-americano.

PSG e Atlético de Madrid ainda terão pela frente o Botafogo na sequência da fase de grupos. Os franceses enfrentam o Alvinegro no dia 19 de junho, enquanto os cariocas encerram a primeira fase contra os Colchoneros no dia 23.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Bradley Barcola (Dembélé), Kvaratskhelia.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, De Paul, Koke, Samuel Lino; Sorloth, Julian Alvarez.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Que horas começa PSG x Atlético de Madrid

Mundial de Clubes - Grupo B Rose Bowl

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

No último confronto entre as equipes, o Atlético de Madrid levou a melhor ao vencer o PSG por 2 a 1, no Parc des Princes, em partida válida pela primeira fase da Champions League 2024/25.

PSG Outros ATM 0 1 Empate 1 PSG 1 - 2 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 1 - 1 PSG 2 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/2 Ambos os times marcam 2/2

Classificação