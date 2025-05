PSG x Arsenal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da semifinal da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), no Estádio Parc des Princes; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Arsenal se enfrentam na tarde desta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pelo jogo de volta da semifinal da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

Campeão da Ligue 1, o PSG vem de derrota por 2 a 1 para o Strasbourg e agora volta suas atenções para a disputa da Champions League. Como venceu o primeiro jogo por 1 a 0, os parisienses entram em campo com a vantagem do empate. Em busca do título inédito, o Paris Saint-Germain eliminou o Aston Villa nas quartas de final, vencendo no placar agregado por 5 a 4, além do Liverpool por 4 a 1 nos pênaltis após empate no tempo normal. Já na primeira fase, terminou apenas na 15ª colocação, somando 13 pontos. Ainda assim, avançou para os playoffs e goleou o Brest por 10 a 0 no agregado.

Por outro lado, o Arsenal precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final da Champions League. Até aqui, os Gunners eliminaram o PSV com um placar agregado de 9 a 3 nas oitavas de final e o Real Madrid por 5 a 1 no agregado nas quartas de final. Na primeira fase, encerrou em terceiro lugar, com 19 pontos.

Prováveis escalações

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Ramos, Kvaratskhelia.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Desfalques

PSG

Dembélé e Vitinha são desfalques para o jogo da volta.

Arsenal

Jorginho, Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Magalhães, Takehiro Tomiyasu e Riccardo Calafiori seguem no DM.

