Semifinal da Champions League 2024/25: jogos, classificados, onde assistir e mais

Confira as primeiras informações da fase que antecede a final em Munique

A Champions League 2024/25 caminha para sua fase mais decisiva, e a briga por uma vaga na final em Munique está cada vez mais acirrada. Com as semifinais se aproximando, os olhos do mundo estão voltados para os duelos que definirão os finalistas da competição mais prestigiada do futebol europeu.

Os confrontos já ficaram marcados na história pelas rivalidades e pelos craques capazes de decidir uma partida em um único lance. Cada detalhe faz a diferença, e a reta final promete jogos eletrizantes. A expectativa é alta para saber quais clubes terão forças para superar seus adversários e continuar sonhando com a taça mais cobiçada da Europa.