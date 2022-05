Mbappé e a renovação com o PSG: "quero levar o futebol francês ao topo - e não por dinheiro"

Nesta segunda-feira (23), Kylian Mbappé concedeu sua primeira entrevista coletiva após o "fico" no Paris Saint-Germain. O atacante mostrou gratidão com o Real Madrid, manteve portas abertas para ainda jogar pelo time espanhol no futuro e ressaltou que sua escolha priorizou permanecer em seu país.

Depois de anunciar no sábado a renovação, o PSG quis esclarecer as coisas em um anfiteatro cheio no Parque dos Príncipes, com centenas de jornalistas de todo o mundo, para dar um ponto final de vez nesta longa novela.

Muito sorridente, acompanhado de sua família, Mbappé parecia saborear o fim deste período de incertezas.

O que Mbappé falou sobre a decisão de renovar com o PSG?

“Uma decisão difícil, sempre quis me refugiar no meu futebol", reconheceu.

"O projeto (do PSG) mudou. O clube quer mudar muitas coisas no plano esportivo, e isso me motiva a continuar, já que acredito que minha história aqui não terminou", afirmou.

O que Mbappé disse sobre o futebol francês?

“No ano passado todo mundo sabia que eu queria partir… Eu disse. Hoje o contexto é diferente. Um contexto esportivo e pessoal. A França é o país onde eu quero viver, envelhecer… Tem isso. E também o projeto mudou. A minha história aqui não terminou. Ainda há bons capítulos que virão pela frente”, disse.

“Sou francês, e como francês quero continuar um pouco, levar a França ao topo e dar títulos a este campeonato e a este clube", explicou.

Por que Mbappé não foi para o Real Madrid?

Mbappé quis "agradecer" aos torcedores do Real Madrid. "Me aceitaram sempre como um dos seus, tenho que ser grato. Espero que compreendam que escolhi ficar no meu país”.

O atacante também reconheceu que escolheu não aceitar a proposta do clube espanhol para ser a "peça fundamental do projeto" do PSG, uma fórmula já usada pelo presidente do clube Al-Khelaifi

"Também gostaria de agradecer sinceramente ao Real Madrid e ao seu presidente Florentino Pérez. Reconheço a sorte e o privilégio de ser desejado por uma instituição tão grande. Entendo sua decepção, está a altura das minhas dúvidas. Serei seu primeiro torcedor na final da Liga dos Campeões, em Paris, minha casa. Estou muito feliz por poder continuar progredindo na França, o país que me viu nascer, crescer e me realizar. Isso me dá a oportunidade de continuar perseguindo meus sonhos", completou.

Mbappé vai fazer parte das decisões políticas do clube?

"Continuo sendo um jogador de futebol, dentro de um coletivo. Não irei além desta função, nem irei além da minha função de jogador", disse Mbappé.

Campeão do mundo pela seleção francesa em 2018, Mbappé disse que queria garantias para permanecer, as quais visivelmente obteve. O primeiro detalhe foi a demissão do diretor esportivo Leonardo pouco depois do anúncio da renovação com o jogador.

No entanto, o atacante negou que irá interferir nas decisões esportivas do clube, já que nem será o capitão do time, posto ocupado pelo zagueiro brasileiro Marquinhos.

Quais são os valores do novo contrato de Kylian Mbappé?

Pela renovação com o craque, o clube parisiense pagou R$ 1,5 bilhão em luvas para Mbappé. O francês ainda receberá um salário de R$ 525 milhões por temporada, ou R$ 980 por minuto nos próximos três anos.

Por conta dos valores "escandalosos" envolvidos na negociação, a La Liga anunciou que vai notificar a Uefa. O objetivo do Campeonato Espanhol, segundo comunicado oficial, é "continuar a defender o ecossistema econômico do futebol europeu e a sua sustentabilidade.