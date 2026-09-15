Próximo de voltar aos gramados, André será opção no banco do Corinthians contra o Estudiantes

Próximo de voltar aos gramados, André deu mais um passo importante na recuperação e será opção no banco do Corinthians para o duelo contra o Estudiantes, nesta quarta-feira (16), pela volta das quartas de final da Libertadores. Na segunda-feira (14), o volante participou da maior parte das atividades com bola no CT Joaquim Grava e apareceu calçando chuteiras, aquecendo com o grupo e participando de exercícios de finalização.

André está em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida no dia 9 de agosto, às vésperas do confronto contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. O Corinthians ainda mantém cautela com o jogador e, oficialmente, trata o momento como uma transição do departamento médico para os gramados. Mesmo assim, a evolução apresentada nos últimos dias foi suficiente para que ele seja relacionado para a partida decisiva.

A tendência, no entanto, é que André não comece a partida entre os titulares. A ideia da comissão técnica é utilizá-lo como alternativa durante o jogo, caso seja necessário, levando em consideração tanto o período afastado quanto a importância do volante para o funcionamento da equipe de Fernando Diniz.

O Corinthians precisa vencer para avançar diretamente às semifinais, já que o primeiro confronto, disputado em La Plata, terminou empatado por 1 a 1. Em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

A partida entre Corinthians e Estudiantes será disputada nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo vale uma vaga entre os quatro melhores da Libertadores e terá o Timão novamente diante de sua torcida em um dos jogos mais importantes da temporada.

Depois da decisão continental, o Corinthians volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Fluminense, no domingo (20), às 16h (de Brasília), novamente na Neo Química Arena, pela 28ª rodada da competição.