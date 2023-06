Amigo pessoal do craque, Xavi reforça que Barcelona está de portas abertas ao jogador

O futuro de Lionel Messi promete ser uma das novelas mais esperadas da próxima janela de transferências. De saída do PSG, o argentino tem seu nome especulado em alguns mercados, como Arábia Saudita e Estados Unidos, mas o Barcelona surge como um destino sempre provável devido à longa trajetória de Messi pelo clube. E Xavi, ex-companheiro de time do argentino e atual técnico do Barça, diz que o futuro do jogador será definido em alguns dias.

"Ele [Messi] me disse que na próxima semana tomará uma decisão. Devemos deixá-lo em paz. No final, se falarmos sobre o Leo todos os dias, acredito que também não ajuda. Ele decidirá na próxima semana e agora há 200 hipóteses. Ele decidirá o futuro dele e aqui as portas estão abertas, não há mais debate”, disse Xavi ao Mundo Deportivo.

Sete vezes vencedor da Bola de Ouro e atual campeão mundial pela seleção argentina, Messi é cogitado também em clubes como o Al-Hilal, da Arábia Saudita, ou no futebol inglês. Inclusive, o clube saudita teria formalizado uma proposta ao estafe do atleta de 400 milhões de euros por ano, o que daria algo próximo de R$ 2,2 bilhões.

Ainda nessa entrevista ao Mundo Deportivo, Xavi também falou sobre possíveis contratações para a próxima temporada e reforçou que Messi tem qualidade para ajudar o Barcelona.

O que Xavi disse sobre Messi?

“Já disse muitas vezes, ele tem portas abertas aqui, eu sou o treinador e sei que ele vai nos ajudar se decidir voltar, mas no final eu acredito que devemos deixá-lo um pouco tranquilo. Ele está encerrando a temporada lá, tem muito respeito pelo Paris Saint-Germain, quer terminar da melhor maneira, acabar o contrato e então terá todo o direito do mundo para decidir aonde ir, onde encerrar sua carreira. Acredito que ele tem futebol para continuar em alto nível e se ele vier para o Barça, o que a maioria ou todos os torcedores querem, especialmente o treinador, as portas estão abertas, estou convencido de que dará certo.”

Xavi e Messi atuaram pelo clube catalão entre 2004 e 2015, conquistando sete Campeonatos Espanhóis, seis Supercopas da Espanha, três Copas do Rei, quatro Champions League, três Supercopas da UEFA e dois Mundiais de Clubes da FIFA.