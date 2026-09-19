O primeiro tempo no Estadio Ramon Sanchez Pizjuan foi disputado e equilibrado. O líder isolado da tabela, de Barcelona, chegou a ficar brevemente em desvantagem após o gol de Youssouf Fofana (19). O capitão Raphinha consertou o problema quase de imediato (22), e o jogo foi para o intervalo em 1 a 1.

Depois da troca de lado, porém, a partida ficou cada vez mais unilateral. O Barça passou a dominar com cada vez mais clareza e, em duas ocasiões, foi a combinação entre Lamine Yamal e Raphinha que definiu o jogo.

Em ambas, o campeão mundial espanhol deu a assistência e seu parceiro de ataque brasileiro completou (52, 69). Aos 76 minutos, Raphinha encerrou sua participação, e Karim Adeyemi entrou em seu lugar.

Foi uma noite para os estatísticos. Raphinha marcou seus gols de número dez, onze e doze na temporada em Sevilha, e isso depois de apenas sete rodadas. Isso já aconteceu antes e, em caso afirmativo, quando?

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Como o início de temporada de Raphinha se compara com Messi e CR7?

Os analistas de dados da Opta trouxeram a resposta: no século 21, apenas um jogador havia marcado mais gols após a sétima rodada. Cristiano Ronaldo já tinha 13 gols nesse ponto da temporada 2014/15 pelo Real Madrid e ainda havia precisado ficar fora de uma partida por estar machucado.

E quanto a Lionel Messi? O recorde dele é de 11 gols após a sétima rodada na temporada 2017/18.

Quanto valeram os gols dos superastros no fim das contas? Ronaldo chegou a absurdos 48 gols e 17 assistências em 35 jogos, mas o campeão foi o Barça. Em 2018, os catalães também comemoraram o título e os 34 gols e 14 assistências de Messi em 36 partidas.

Onde Raphinha vai parar? O recorde do jogador de 29 anos pelo Barcelona é de 18 gols e 12 assistências em 2024/25.

Com a sétima vitória no sétimo jogo da temporada, o time de Flick abriu seis pontos de vantagem sobre o perseguidor Real Madrid. Os Merengues disputam no domingo o derbi madrileno contra o Atlético e podem voltar a reduzir a diferença.



