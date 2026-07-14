Provocou a ira dos ingleses... Uma piada antiga deixa McAllister em apuros antes da semifinal

Uma piada antiga do argentino Alexis McAllister, meio-campista do Liverpool, causou indignação entre a torcida inglesa, antes do confronto entre as duas seleções na semifinal da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A seleção argentina enfrenta a Inglaterra amanhã, quarta-feira, no estádio de Atlanta, na segunda partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026.

Poucas horas antes da partida, a torcida inglesa voltou a divulgar declarações antigas de Mac Allister, feitas em maio passado, durante uma entrevista com Jimmy Redknapp, ex-jogador do Liverpool, nas quais ele descartou a seleção da Inglaterra como candidata à conquista da Copa do Mundo.

O astro argentino comentou sobre suas previsões: “Espanha e França são seleções realmente fortes, mas sempre sinto que a Argentina e o Brasil têm chances”.

E acrescentou: “Mesmo que o Brasil não esteja passando por seu melhor momento, acho que, com a presença de (Carlo) Ancelotti e de bons jogadores, eles têm uma chance; já quanto a nós, talvez”.

As previsões de McAllister surpreenderam Redknapp, que respondeu: “Mas você não mencionou a Inglaterra, nos dê um pouco de esperança”, ao que o astro argentino respondeu ironicamente: “Você acha que vocês têm chance?”.

McAllister foi questionado sobre essas declarações, em entrevista à “Sky Sports” nesta terça-feira, e se ficou surpreso com a classificação da seleção da Inglaterra para as semifinais, apesar de não tê-la indicado anteriormente.

O jogador argentino respondeu: “Entendo o motivo da sua pergunta, e isso se deve à entrevista que concedi ao Jimmy (Redknapp) no Liverpool”.

E explicou: “Foi uma brincadeira, porque, ao mesmo tempo em que disse que a seleção da Inglaterra não estaria nessa situação (semifinal da Copa do Mundo), também comentei que eles têm jogadores excelentes e um técnico muito bom também”.

Vale lembrar que este é o primeiro jogo entre as seleções da Inglaterra e da Argentina em uma Copa do Mundo há cerca de 24 anos, mais precisamente desde o confronto entre elas na fase de grupos da Copa do Mundo de 2002, quando os “Três Leões” venceram com um gol de David Beckham.