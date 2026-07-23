O Ajax defronta o FK Vojvodina na segunda pré-eliminatória da Conference League. O Voetbalzone espera que o treinador Míchel dê um lugar no onze inicial a duas contratações recentes. A Ziggo Sport transmite o jogo europeu fora de casa do Ajax no canal principal e o pontapé de saída está marcado para as 20h00.
Marc-André ter Stegen ainda não chegou, pelo que Maarten Paes estará na baliza dos amsterdameses. Lucas Rosa (à direita) e o reforço Caio Henrique (à esquerda) ocupam as alas. Aaron Bouwman e o regressado Daley Blind são os centrais.
Youri Regeer dá controlo ao meio-campo. Aos outros médios, Davy Klaassen e Oscar Gloukh, cabe a tarefa de procurar a ligação com a linha atacante do Ajax.
Kasper Dolberg teve recentemente minutos frente ao Olympiakos e será titular contra o Vojvodina. Steven Berghuis começa na ala direita e Mika Godts deve garantir o perigo a partir do lado esquerdo.
O jogo da segunda mão contra o Vojvodina está agendado para quinta-feira, 30 de julho. Pelo meio, o Ajax defronta o Burnley, de Inglaterra, num particular. Em caso de vitória sobre o clube sérvio, segue-se uma terceira pré-eliminatória frente ao Shelbourne FC (Irlanda) ou ao Nõmme Kalju FC (Estónia) e, eventualmente, o play-off.
Provável onze do Ajax: Paes; Rosa, Bouwman, Blind, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Godts