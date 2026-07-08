Provável escalação do Marrocos: Saibari será titular contra a França?

O Marrocos enfrenta a França, favorita ao título, nesta quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo. A grande dúvida é se Ismael Saibari estará em condições de jogar a tempo para o confronto decisivo em Foxborough, Boston. O jogo França x Marrocos começa às 22h e será transmitido ao vivo pela NPO1.
Saibari saiu de campo contra o Canadá (0 a 3) nas oitavas de final devido a uma lesão no tendão da coxa e já teve que perder vários treinos. O técnico Mohamed Ouahbi não quer correr riscos e colocará o meio-campista e atacante, que deixou o PSV, no banco contra a França, com Soufiane Rahimi como seu substituto no ataque.
Não há outras surpresas na seleção do Marrocos, onde Noussair Mazraoui começa como lateral-esquerdo e o cobiçado Ayyoub Bouaddi deve garantir o controle no meio-campo. Muitos olhos também estarão voltados para Achraf Hakimi, o incansável lateral-direito do Paris Saint-Germain.
O Marrocos terá que levar em conta Kylian Mbappé, que já marcou sete gols neste Mundial. Atrás do craque, vem o perigo representado pelos ágeis Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola.
A França impediu o Marrocos de chegar à final na Copa do Mundo de 2022. Naquela ocasião, a equipe de Didier Deschamps venceu por 2 a 0. Em uma final de tirar o fôlego (3 a 3), a França foi derrotada pela Argentina nos pênaltis.
O vencedor do confronto França x Marrocos enfrentará a Espanha ou a Bélgica nas semifinais da Copa do Mundo. Esses países se enfrentam nesta sexta-feira nas quartas de final, em Los Angeles.
Provável escalação da França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé
Provável escalação do Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.