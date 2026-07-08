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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Rian Rosendaal

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Provável escalação do Marrocos: Saibari será titular contra a França?

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo

O Marrocos enfrenta a França, favorita ao título, nesta quinta-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo. A grande dúvida é se Ismael Saibari estará em condições de jogar a tempo para o confronto decisivo em Foxborough, Boston. O jogo França x Marrocos começa às 22h e será transmitido ao vivo pela NPO1. 

Saibari saiu de campo contra o Canadá (0 a 3) nas oitavas de final devido a uma lesão no tendão da coxa e já teve que perder vários treinos. O técnico Mohamed Ouahbi não quer correr riscos e colocará o meio-campista e atacante, que deixou o PSV, no banco contra a França, com Soufiane Rahimi como seu substituto no ataque.

Não há outras surpresas na seleção do Marrocos, onde Noussair Mazraoui começa como lateral-esquerdo e o cobiçado Ayyoub Bouaddi deve garantir o controle no meio-campo. Muitos olhos também estarão voltados para Achraf Hakimi, o incansável lateral-direito do Paris Saint-Germain.

O Marrocos terá que levar em conta Kylian Mbappé, que já marcou sete gols neste Mundial. Atrás do craque, vem o perigo representado pelos ágeis Ousmane Dembélé, Michael Olise e Bradley Barcola. 

A França impediu o Marrocos de chegar à final na Copa do Mundo de 2022. Naquela ocasião, a equipe de Didier Deschamps venceu por 2 a 0. Em uma final de tirar o fôlego (3 a 3), a França foi derrotada pela Argentina nos pênaltis.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

O vencedor do confronto França x Marrocos enfrentará a Espanha ou a Bélgica nas semifinais da Copa do Mundo. Esses países se enfrentam nesta sexta-feira nas quartas de final, em Los Angeles.

Provável escalação da França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé

Provável escalação do Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

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