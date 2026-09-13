Provável escalação do Feyenoord: variante de sucesso ganha preferência

O Feyenoord busca contra o PEC Zwolle a revanche pela derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Liga dos Campeões. Luciano Valente parece ser deslocado para a linha de ataque, como prevê o Voetbalzone. PEC x Feyenoord começa no domingo, às 16h45, e terá transmissão ao vivo pela ESPN 2.

Tjark Ernst começa debaixo das traves em Zwolle, apesar de um duelo difícil em Barcelona. Givairo Read (pela direita) e Mika Mármol (pela esquerda) são os laterais do Feyenoord. Jeremiah St. Juste e Tsuyoshi Watanabe formam o miolo da defesa de Roterdã.

Charles Vanhoutte e Gjivai Zechiël têm novamente lugar no time titular no meio-campo. Oussama Targhalline entrou contra o Barcelona, e Giovanni van Bronckhorst ficou satisfeito com isso. "Queríamos mudar algo na segunda metade em termos de pressão, especialmente com Valente pelo lado para entrar mais no jogo. Oussama cumpriu bem esse papel, o que permitiu pressionar um pouco mais à frente. Essa é uma força de Targhalline", disse o treinador na sexta-feira, em entrevista coletiva.

Anis Hadj Moussa ocupa a ponta direita no ataque, com Luciano Valente atuando pela esquerda. Nacho Ferri, que viu um gol ser anulado contra o Barcelona por impedimento, é a referência ofensiva do Feyenoord em Zwolle.

O Feyenoord venceu o NEC fora de casa por 3 a 1 na semana passada. O PEC conquistou um meritório ponto contra o Sparta Rotterdam (2 a 2) e é um time de meio de tabela na Eredivisie.

Provável escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.