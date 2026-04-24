Provável escalação do Feyenoord: Van Persie indica Moder como seu substituto

O Feyenoord dá continuidade à disputa pelo segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie neste sábado, em casa, contra o FC Groningen. Robin van Persie é obrigado a fazer uma alteração no meio-campo. O confronto no De Kuip começa às 16h30 e será transmitido ao vivo pela ESPN 1.
Timon Wellenreuther estará no gol contra o time de Groningen. Givairo Read volta a integrar a escalação, embora Mats Deijl comece como lateral-direito. Anel Ahmedhodzic está lesionado, o que faz com que Tsuyoshi Watanabe forme a dupla de zagueiros centrais com Thijs Kraaijeveld. Jordan Bos é o ponta-esquerda da defesa.
Oussama Targhalline deve garantir o controle no meio-campo do Feyenoord. Luciano Valente também começa como titular, assim como Tobias van den Elshout. O ponta-esquerda recua uma linha devido à lesão de Jakub Moder.
Anis Hadj Moussa é o jogador na frente que, pela direita, deve garantir o perigo, os cruzamentos e as jogadas individuais. Raheem Sterling ficou no banco há duas semanas contra o NEC, mas desta vez ganha uma vaga no time titular, já que Van den Elshout começa no meio-campo. Ayase Ueda é o atacante mais recuado.
O Feyenoord soma 55 pontos, faltando quatro rodadas para o fim. O confronto entre os perseguidores FC Twente e NEC, que estão colados aos rotterdames na disputa pela segunda colocação, promete ser interessante.
Provável escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, Watanabe, Kraaijeveld, Bos; Targhalline, Van den Elshout, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sterling.