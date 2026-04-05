Provável escalação do Feyenoord: Van Persie decide o destino de Hadj Moussa

O Feyenoord enfrenta o FC Volendam neste domingo, numa tentativa de defender o segundo lugar na Vriendenloterij Eredivisie. Robin van Persie aproveitou a semana de folga para definir sua escalação ideal. O jogo FC Volendam x Feyenoord começa às 14h30 e será transmitido ao vivo pelo ESPN 3.

Jordan Lotomba impressionou no clássico contra o Ajax e terá uma nova chance em Volendam. Tsuyoshi Watanabe e Anel Ahmedhodzic formam o coração da defesa do time de Roterdã. Jordan Bos, que impressionou na seleção australiana, começa na lateral esquerda da defesa. Timon Wellenreuther está no gol.

Luciano Valente, Oussama Targhalline e Jakub Moder passaram ilesos pela janela de convocações e são os peças-chave no meio-campo de três do Feyenoord. In-beom Hwang ainda não está em forma o suficiente para integrar a escalação.

Gonçalo Borges começa na ponta direita do ataque, já que Anis Hadj Moussa ainda não está apto para jogar os 90 minutos. Ayase Ueda é o atacante mais recuado na equipe de Van Persie, com Raheem Sterling recebendo mais uma chance na ponta esquerda.

A seis rodadas do fim, o Feyenoord tem uma vantagem de três pontos sobre o NEC, seu perseguidor. No início da temporada, os rotterdames passaram por dificuldades contra o Volendam, mas, mesmo assim, venceram por 3 a 1.

Provável escalação do Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Valente, Moder; Borges, Ueda, Sterling.