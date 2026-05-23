Provável escalação do Ajax: García faz uma alteração para a final

O Ajax disputa com o FC Utrecht uma vaga na fase de grupos da Conference League. O técnico Óscar García parece que vai fazer apenas uma alteração na escalação para o jogo de domingo. O confronto no Kras Stadion, em Volendam, começa às 12h15 e será transmitido ao vivo peloESPN 1.

Maarten Paes volta a defender o gol em Volendam. García também não faz alterações na defesa. Isso significa que Anton Gaaei (direita) e Lucas Rosa (esquerda) ocupam as laterais, com Aaron Bouwman e Youri Baas como zagueiros centrais. O croata Josip Sutalo, segundo consta, não quer correr riscos de vista da Copa do Mundo, o que faz com que a final dos play-offs passe por ele.

Também não há surpresas no meio-campo do Ajax. Sean Steur e Davy Klaassen estão escalados para dar impulso ao ataque. Jorthy Mokio, que marcou na quinta-feira contra o FC Groningen na semifinal, deve garantir o equilíbrio no meio-campo do time de Amsterdã.

Wout Weghorst não impressionou muito contra o Groningen e, por isso, deve dar lugar ao concorrente Kasper Dolberg. Steven Berghuis (direita) e Mika Godts (esquerda) devem abastecer o artilheiro dinamarquês.

O Ajax venceu o Groningen com relativa facilidade por 2 a 0. O FC Utrecht foi superior ao sc Heerenveen em um confronto cheio de gols (3 a 2). O vencedor deste domingo pode se preparar para uma aventura na Conference League.

Provável escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Steur; Berghuis, Dolberg, Godts.