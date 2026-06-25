Provável escalação da seleção holandesa: Ronald Koeman faz uma alteração

A seleção holandesa encerra a fase de grupos do Grupo F da Copa do Mundo na madrugada de quinta para sexta-feira, com início marcado para a 01:00 e a Tunísia como adversária. O técnico Ronald Koeman parece que fará uma alteração na escalação titular. O jogo Holanda x Tunísia será transmitido ao vivo pelo canal NPO 1.

Bart Verbruggen será o goleiro em Kansas City. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven (da direita para a esquerda) formam a defesa da Seleção Holandesa contra a Tunísia, que já está eliminada.

Koeman também mantém o meio-campo inalterado. Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders e Ryan Gravenberch tiveram um ótimo desempenho contra a Suécia (5 a 1) e terão a chance de mostrar seu valor novamente pela seleção holandesa.

Crysencio Summerville é escalado na ponta direita, em detrimento de Donyell Malen, que também não conseguiu marcar contra a Suécia. Brian Brobbey balançou as redes duas vezes e mantém sua função como atacante de profundidade. Cody Gakpo também marcou dois gols e começa na ponta esquerda.

A Holanda, assim como o segundo colocado Japão, tem quatro pontos e lidera o grupo pelo fato de ter marcado mais gols até o momento (sete a seis). A Seleção Holandesa cairá para o segundo lugar se o Japão tiver um desempenho melhor contra a Suécia do que a equipe de Koeman na mesma hora contra a Tunísia. Um terceiro lugar também ainda é possível em caso de derrota da Seleção Holandesa e três pontos para a seleção sueca.

Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo.