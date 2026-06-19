Provável escalação da seleção holandesa: Koeman decide sobre De Jong, alvo de críticas

A seleção holandesa retoma a Copa do Mundo no sábado, às 19h, contra a Suécia, que na primeira partida goleou a Tunísia e venceu por 5 a 1. O site Voetbalzone prevê que o técnico Ronald Koeman, em Houston, escolha os mesmos onze jogadores que escalaram no último domingo contra o Japão (2 a 2).
Bart Verbruggen não se saiu muito bem nos gols do Japão, mas, mesmo assim, recebe uma nova chance de Koeman. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven (da direita para a esquerda) formam a defesa da Oranje contra a Suécia.
Houve muita discussão na semana passada sobre o papel de Frenkie de Jong no meio-campo. Koeman, no entanto, não pretende deixar o volante no banco para a segunda partida da fase de grupos. Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders completam o meio-campo holandês.
Crysencio Summerville comemorou sua estreia na Copa do Mundo com um gol e terá novamente a chance de provar seu valor contra a Suécia. Cody Gakpo atua na ala esquerda e Donyell Malen é o ponto de referência no ataque da Seleção Holandesa, com Memphis Depay tendo mais uma vez que esperar por uma chance como reserva.
Um ponto para a Holanda e, portanto, três pontos para a eficiente Suécia. A Seleção Holandesa já enfrentou o adversário deste sábado 20 vezes no passado e conseguiu vencer em nove ocasiões. A Suécia saiu vitoriosa sete vezes e houve quatro empates.
A Holanda encerra a fase de grupos da Copa do Mundo na sexta-feira de manhã, à 01h, contra a Tunísia. Depois disso, saber-se-á mais sobre o adversário na segunda fase, ou ficará claro que a Copa do Mundo já chegou ao fim para a equipe de Koeman após apenas três partidas.
Provável escalação da seleção holandesa: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.