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Wessel Antes

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Provável escalação da Espanha: Pedri vai jogar contra a França ou não?

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo

A grande imprensa esportiva espanhola não espera que Nico Williams seja titular na semifinal da Copa do Mundo contra a França. Álex Baena, do Atlético de Madrid, parece que vai entrar em campo novamente.

Com Williams, o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, mantém um verdadeiro trunfo na manga. O talentoso ponta do Athletic Club, que estava em excelente forma durante o Euro, atuou apenas 202 minutos neste Mundial.

A defesa da La Roja é formada pelo goleiro Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella.

No meio-campo, Pedri parece voltar ao time titular, o que tiraria a vaga de Fabián Ruiz. Rodri deve garantir o controle do jogo, enquanto Dani Olmo reforça o ataque com sua profundidade.

No ataque, Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal devem garantir os gols. Este último já marcou quatro vezes neste Mundial.

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Yamal marcou apenas uma vez neste Mundial. Contra a França, às 21h (horário da Holanda), ele buscará mais um sucesso em sua carreira ainda incipiente, mas que já é muito bem-sucedida.

Provável escalação da Espanha: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

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