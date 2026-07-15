Prováveis escalações Inglaterra x Argentina: Declan Rice poderá jogar?

Na noite de quarta-feira, Inglaterra e Argentina se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, promete ser um verdadeiro espetáculo. O Voetbalzone prevê que Declan Rice será titular na seleção dos Três Leões.

De acordo com a Sky Sports, o meio-campista de 27 anos do Arsenal foi considerado apto para a partida contra a Argentina.

Rice sofreu com problemas estomacais após as oitavas de final contra o México. Nas quartas de final, ele foi substituído no intervalo da partida contra a Noruega.

Na segunda-feira, Rice conseguiu treinar normalmente com a seleção inglesa. O craque parece, portanto, totalmente recuperado. Além disso, é bem possível que Bukayo Saka seja titular. Isso aconteceria em detrimento do ex-jogador do PSV, Noni Madueke.

Pela Argentina, Lionel Messi e Julián Álvarez formarão a dupla de ataque. A partida começa às 21h (horário da Holanda) e será transmitida ao vivo pela NPO 1.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.

Escalação provável da Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.