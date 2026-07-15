“Promessas e palavras comoventes”... Ibrahim Díaz quebra o silêncio após a despedida da Copa do Mundo

Ibrahim Díaz, estrela do Real Madrid, quebrou o silêncio após a eliminação da Copa do Mundo de 2026, às mãos da França, com a derrota por 2 a 0 nas quartas de final.

A seleção marroquina teve uma participação sólida na Copa do Mundo e aspirava chegar, no mínimo, às semifinais, assim como fez na edição de 2022, mas suas ambições foram frustradas pela seleção francesa.

Díaz dirigiu uma mensagem aos torcedores por meio de sua conta no site “X”, onde disse: “Há alguns dias, nossa jornada na Copa do Mundo chegou ao fim... Partimos com tristeza, mas a trajetória não vai parar por aqui... Voltaremos mais fortes e mais determinados pelo nosso país”.

E continuou: “Obrigado do fundo do coração à torcida marroquina pelo apoio ilimitado... Vocês estiveram conosco a cada passo, e o incentivo de vocês significou muito para nós”.

E concluiu, fazendo uma promessa aos torcedores do Marrocos: “O melhor ainda está por vir”.







