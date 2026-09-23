Jürgen Klopp não esperou muito para anunciar que uma nova era havia começado. Com o início oficial de seu mandato como diretor técnico da seleção da Alemanha, a antiga lenda do Borussia Dortmund e do Liverpool decidiu iniciar sua revolução não pelos esquemas táticos e pela pressão alta, mas sim pela sala de jantar e pelo vestiário.

O jornal alemão de grande circulação "Bild" revelou o rígido regulamento interno imposto por Klopp aos 44 jogadores convocados durante a atual data Fifa, em uma mensagem clara que não deixa margem para interpretações: o tempo da flexibilidade e da tolerância que a seleção viveu sob o comando de Julian Nagelsmann acabou sem volta, e a fase da disciplina de ferro começou.

Acabou o tempo dos dois horários

A primeira regra de ouro de Klopp é o compromisso absoluto com os horários, e por isso ele cancelou imediatamente o sistema das "duas refeições" que Nagelsmann adotava, que dava a cada jogador a liberdade de escolher o horário do jantar entre as sete e as oito da noite.

Com Klopp, a decisão é definitiva e não admite discussão: todos os jogadores, sem qualquer exceção, jantarão no mesmo momento e em uma única mesa.

A nova comissão técnica entende que essa medida vai além da mera organização administrativa, pois é uma arma tática para construir a química do time, quebrar o isolamento entre as estrelas e obrigá-las a passar o máximo de tempo possível juntas fora das quatro linhas, a fim de resgatar o espírito de "família" que marcou a Mannschaft em suas épocas de glória.

Guerra total contra as distrações

Já a segunda regra foi ainda mais rígida, com Klopp declarando guerra total às fontes de distração. Ele impôs uma proibição completa do uso de telefones celulares em momentos decisivos, sobretudo nos dias de jogos, e durante os exercícios de aquecimento e as sessões de massagem e tratamento antes das partidas.

O objetivo definido pela comissão técnica é claro: isolar mentalmente os jogadores por completo do mundo exterior e garantir concentração de 100% apenas no confronto.

E a revolução não parou por aí, pois o novo regulamento incluiu a proibição total da entrada de cabeleireiros particulares no hotel de hospedagem ou nos locais de treinamento, um fenômeno que se espalhou recentemente entre as estrelas da seleção. Quem desejar mudar o visual deverá fazê-lo antes de se juntar à concentração.

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Também foram reduzidas as visitas familiares, que aconteciam quase diariamente na era Nagelsmann, passando a ser visitas esporádicas e por períodos muito breves, dentro do esforço de Klopp para criar uma concentração fechada, na qual só entra o futebol.