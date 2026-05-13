Procuramos talentos! Você consegue trabalhar sob pressão e tomar as decisões certas?

No campo de futebol, o que importa é ter visão de jogo, manter a calma e tomar as decisões certas sob pressão. São exatamente essas qualidades que também se aplicam ao trabalho na DJI.

Segurança: manter a visão geral sob pressão

Como agente de segurança na DJI, assim como Jaap Stam, você mantém a visão geral e a calma. Tanto dentro da instituição quanto durante o transporte de detentos para a polícia, o tribunal ou o hospital e de volta. Você reage rapidamente, mantém-se alerta e sabe exatamente quando agir. Assim como em uma situação de jogo.

Agente penitenciário: equilíbrio entre intervir e compreender

Como agente penitenciário (PIW), você é indispensável na prisão. Você garante a segurança e a estrutura e acompanha os detentos em suas atividades diárias. Você os ajuda a lidar com conflitos e emoções. Assim como um árbitro, trata-se de intervir ou compreender, dar espaço ou estabelecer limites: essas são escolhas que você enfrenta diariamente. Com o equilíbrio certo entre rigor e humanidade, você garante que os detentos saiam melhores do que quando entraram.

Orientador profissional: construindo o futuro

Como orientador profissional, você é como um instrutor. Você orienta os detentos em seu trabalho na sala de trabalho. Você devolve a estrutura às pessoas e as ajuda a obter um diploma profissional, para que estejam mais preparadas quando forem libertadas. É um trabalho gratificante, com o qual você também aprende muito.

Trabalhar na DJI é muito mais do que isso. Aqui, você aprende a deixar seus preconceitos de lado. Você vai além do que a pessoa fez e entende que cada dia é um trabalho personalizado. Seu trabalho vai muito além de fechar portas. Aqui, também se abrem portas. A DJI não é apenas um lugar onde a liberdade termina, mas, acima de tudo, um ambiente onde essa liberdade recomeça. O lugar onde trabalhamos juntos pela reintegração na sociedade. Porque sabemos que cada detento poderá, em breve, voltar a ser vizinho de alguém.

Esse desafio não é apenas sua responsabilidade, é a sua profissão. Seja trabalhando como segurança, na área de TI, na sede, na área de saúde ou em uma das muitas outras funções: em cada cargo, em cada nível, você dá uma contribuição essencial.

Pronto para colocar suas qualidades em prática fora do campo? Descubra o que combina com você e leia mais sobre como trabalhar na DJI em werkenbijdji.nl.