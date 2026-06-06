Processo, paciência e timing: reflexões sobre a temporada 2025/26

É engraçado como muitas vezes vemos o que queremos ver.

Ultimamente, tenho percebido que procuro evidências que confirmem minhas crenças, especialmente no futebol. Seja um jogador, um técnico, um projeto de clube ou até mesmo uma ideia tática, é fácil se apegar a uma narrativa e, então, focar apenas nos momentos que a corroboram.

Em um artigo que escrevi no final de 2025, refleti sobre um ano difícil, tanto pessoal quanto profissionalmente. Falei sobre as dúvidas, as lições e as mudanças de perspectiva que vieram com elas. Olhando para trás agora, acho que progredi, mesmo que nem tudo seja visível de fora.

Esta não é mais uma reflexão pessoal. Não mudou muita coisa na superfície. Encontrei algumas oportunidades e dei alguns passos à frente, mas as maiores mudanças foram internas.

O que me surpreendeu nesta temporada foi a frequência com que o futebol reforçou algumas das ideias com as quais eu vinha lutando. Assistir a times, treinadores, jogadores e projetos inteiros se desenrolarem ao longo de uma temporada me lembrou lições sobre paciência, timing, convicção e processo. Em alguns casos, isso confirmou o que eu já pensava. Em outros, me desafiou completamente.

Então, antes que a atenção se volte totalmente para a Copa do Mundo, eu queria relembrar a temporada dos clubes e refletir sobre algumas coisas que o futebol me ensinou ao longo do caminho.

Quando o processo finalmente compensa

Não vou mentir, uma das coisas com que tenho lutado nos últimos anos é confiar no processo.

Não só no futebol, mas na vida também.

Eu me pegava tendo conversas sobre progresso, crescimento e como as coisas significativas levam tempo. Eu acreditava nisso intelectualmente, mas, no fundo, muitas vezes esperava por um sinal de que não estava perdendo meu tempo. Alguma prova de que a paciência acabaria sendo recompensada.

Na última temporada, comecei a duvidar dessa crença.

Parte disso se devia ao futebol. Como torcedor da Inter, tive a sorte de testemunhar um período notável para o clube. Três Scudetti, dois títulos da Coppa Italia, três vitórias na Supercoppa e duas finais da Liga dos Campeões em seis anos é algo com que muitos torcedores sonhariam.

No entanto, o futebol tem um jeito de fazer com que o sucesso pareça insuficiente.

A ascensão do Inter não foi imediata. Houve o trabalho de reconstrução sob o comando de Spalletti, seguido por Conte lançando as bases para o que viria a seguir. Parecia um processo se desenrolando exatamente como deveria. Mas as duas derrotas nas finais da Liga dos Campeões, especialmente a mais recente, doeram. Ver o Paris Saint-Germain, sob o comando de Luis Enrique, nos desmontar de forma tão convincente me fez questionar se paciência e processo eram suficientes. Talvez o futebol fosse mais simples do que isso. Talvez o sucesso pertencesse àqueles que chegaram primeiro, e não àqueles que construíram melhor.

Ao mesmo tempo, fora do futebol, percebi que estava cada vez mais atento às conquistas das outras pessoas. Promoções, sucesso financeiro, marcos importantes. O tipo de coisa que faz você se perguntar se está avançando devagar demais.

Então o Arsenal ganhou o campeonato.

Sei que parece estranho que o sucesso de outro clube afetasse meu pensamento, mas torcedores apaixonados de futebol muitas vezes veem partes de si mesmos nos times que torcem e nas histórias que admiram.

Durante anos, Arteta e o Arsenal foram alvo de críticas. Cada revés era usado como prova de que o projeto não estava dando certo. Cada oportunidade perdida servia como evidência de que lhes faltava algo essencial. No entanto, eles continuaram construindo.

O que mais me impressionou foi uma passagem que li no The Athletic após a conquista do título:

“Anos antes de o Arsenal se tornar campeão novamente, os tomadores de decisão do clube identificaram o que acreditavam ser uma oportunidade rara no ciclo competitivo da Premier League.”

O artigo explicava como o Arsenal analisou os elencos rivais, perfis etários, situações contratuais e cronogramas de gestão antes de identificar uma janela potencial entre 2023 e 2027, quando o domínio do Manchester City e do Liverpool poderia enfraquecer.

Isso, para mim, é o pensamento de processo em sua melhor forma.

Não se trata de prever o futuro com certeza, mas de compreender os ciclos, preparar-se para as oportunidades e estar pronto quando o momento chegar.

É claro que o Arsenal precisava de sorte. Todo campeão precisa. Lesões, forma física, transferências e inúmeros pequenos momentos influenciam os resultados.

Mas a sorte por si só não explica anos de preparação.

O que me marcou não foi o troféu em si. Foi o lembrete de que o timing importa. Às vezes, o progresso está acontecendo muito antes de os resultados aparecerem. Às vezes, as bases estão sendo construídas enquanto todos os outros estão focados no placar.

Esta temporada me lembrou que confiar no processo não significa acreditar que tudo vai dar certo exatamente como planejado. Significa aceitar que coisas significativas muitas vezes levam mais tempo do que gostaríamos.

O futebol me ensinou isso.

E, de pequenas maneiras, a vida também começou a me ensinar a mesma lição.

Recuperando meu lado emocional

Uma coisa com a qual lutei nos últimos anos foi minha relação com o futebol em si.

Eu assistia a mais futebol do que nunca, analisava mais futebol do que nunca e aprendia mais sobre o jogo do que nunca. No entanto, de alguma forma, me sentia mais desconectado dele.

Tudo se tornou análise.

Estruturas de pressão. Padrões de construção de jogadas. Defesa em repouso. Jogadas ensaiadas. Redes de passes.

Acabei apreciando o futebol intelectualmente, mas desfrutando-o menos emocionalmente.

A maneira como o Inter perdeu a final da Liga dos Campeões só amplificou esse sentimento. O futebol começou a parecer um problema a ser resolvido, em vez de algo para ser vivido.

Então, algo mudou nesta temporada.

A Premier League não estava necessariamente no seu nível mais alto em termos de qualidade geral, mas senti algo voltando ao jogo que eu sentia falta: a expressão individual.

O futebol se move em ciclos.

Quando a pressão atingiu novos patamares e as estruturas coletivas se tornaram mais sofisticadas, assumir riscos naturalmente ficou mais difícil. O jogo recompensava a organização, o controle e a eficiência. Essa era nos proporcionou um futebol incrível. O Inter de Conte, por exemplo, produziu belíssimas sequências de construção de jogadas durante a temporada do Scudetto 2020-21. O Brighton de De Zerbi levou o jogo posicional e os padrões de construção a níveis fascinantes.

Adorei analisar essas equipes.

Mas esta temporada me lembrou que o futebol não se resume apenas à estrutura.

Tem a ver também com artistas.

Jogadores que conseguem quebrar o roteiro.

Jogadores que conseguem criar algo que não deveria existir.

Assistir a Lamine Yamal, Rayan Cherki, Cole Palmer, Pedri, Jude Bellingham, Raphinha, Vinícius Júnior e Nico Paz me lembrou por que me apaixonei pelo futebol em primeiro lugar.

O passe é lindo.

O esquema é lindo.

O movimento coletivo é lindo.

Mas, às vezes, o momento mais memorável ainda é um jogador fazendo algo que ninguém mais em campo consegue imaginar.

É engraçado porque passei muito tempo procurando um sinal de que estava me reconectando com o futebol.

No fim das contas, esse sinal veio através dos jogadores que me fizeram sentir algo novamente.

Meu amor pelo jogo hoje é provavelmente mais forte do que nunca. Não porque eu analise menos, mas porque aprendi a equilibrar a análise com a apreciação.

O futebol está no seu melhor quando combina estrutura e liberdade.

O técnico traça o plano.

Os jogadores dão vida a ele.

Menos tribalismo, mais empatia

Há alguns anos, depois de ler alguns livros, analisar partidas e ver algumas das minhas opiniões se confirmarem, comecei a achar que tinha entendido tudo de futebol.

Não completamente, é claro, mas o suficiente para ficar mais confiante em meus julgamentos.

Quanto mais aprendo, porém, mais percebo o quão pouco realmente sei.

Uma das maiores lições que esta temporada me ensinou foi a empatia.

Não simpatia. Empatia.

A capacidade de compreender o quão difícil o futebol é para as pessoas que tomam decisões todos os dias.

Técnicos, diretores esportivos, olheiros, analistas, equipes de recrutamento. Quanto mais eu me aprofundava no mundo deles por meio de livros, podcasts, entrevistas e artigos, mais percebia quanto trabalho acontece nos bastidores e quantas variáveis existem que os torcedores nunca veem.

Os fãs de futebol costumam presumir que, se algo não dá certo, alguém deve ser incompetente.

A realidade geralmente é mais complicada.

Às vezes, um bom jogador entra para o time errado.

Às vezes, um técnico talentoso herda um elenco errado.

Às vezes, o momento é inadequado.

Às vezes, lesões mudam tudo.

E, às vezes, as pessoas simplesmente têm azar.

Esta temporada me deixou muito mais hesitante em declarar que um técnico deveria ser demitido.

É claro que há situações em que fica óbvio que um projeto não vai dar certo. Algumas contratações nunca se encaixam. Algumas ideias nunca pegam.

Mas a tendência do futebol de julgar precipitadamente tornou-se exaustiva.

Veja o caso de Ruben Amorim.

Sua passagem pelo Manchester United virou motivo de piada. Cada resultado ruim era visto como prova de que ele não era bom o suficiente. Cada decisão era analisada minuciosamente. Cada revés servia de evidência de que o projeto tinha fracassado.

Ele cometeu erros? Com certeza.

Mas, olhando mais a fundo, também havia sinais de progresso. Os números subjacentes melhoraram. Certas questões estruturais começaram a ser resolvidas. A equipe ficou mais forte em áreas como jogadas ensaiadas. Não foi perfeito, mas também não foi o desastre que muitos pintaram.

O que me impressionou foi a rapidez com que o discurso sobre futebol salta da paciência para o pânico.

Costumamos falar sobre querer projetos de longo prazo, mas muitos torcedores só apoiam a ideia de um processo quando os resultados chegam imediatamente.

É por isso que o título do Arsenal me tocou.

A trajetória de Arteta não deve ser usada como argumento para manter todos os treinadores para sempre. A maioria dos projetos fracassa. Essa é a realidade.

O que o Arsenal nos lembra, no entanto, é que quando um técnico se encaixa na visão do clube, quando os jogadores acreditam na mensagem e quando há progresso por baixo da superfície, a paciência às vezes pode ser recompensada.

A palavra-chave é “às vezes”.

Nem toda tempestade leva ao sol.

Mas, da mesma forma, nem toda tempestade significa que o navio está afundando.

Uma coisa que aprendi é que as decisões no futebol não devem ser motivadas pela inveja. O sucesso dos rivais muitas vezes cria pressão para agir rapidamente, mesmo quando a paciência pode ser a melhor opção.

Às vezes, os clubes entram em pânico porque outra equipe está vencendo.

Às vezes, os torcedores entram em pânico porque outro time está progredindo mais rápido.

No entanto, cada clube tem seu próprio ritmo.

Como torcedor da Inter, vi muitos fãs pedindo a demissão de Chivu no início da temporada. Meses depois, esses mesmos fãs estavam comemorando uma das campanhas mais emocionantes da história recente.

O futebol me lembrou que a incerteza nem sempre é sinal de que algo está errado.

Às vezes, ela é simplesmente parte do processo.

E quanto mais velho fico, mais percebo como é difícil distinguir a diferença.

Confiar no momento certo

Se há uma coisa que esta temporada me ensinou, é que o futebol raramente segue em linha reta.

Os projetos ficam paralisados antes de darem certo.

Jogadores desaparecem antes de se destacarem.

Técnicos parecem acabados antes de se reinventarem.

As equipes parecem imbatíveis antes que seu ciclo chegue ao fim.

E torcedores, analistas e comentaristas passam a maior parte desse tempo tentando se convencer de que sabem o que vem a seguir.

A verdade é que o futebol continua maravilhosamente incerto.

Esta temporada desafiou algumas das minhas convicções e reforçou outras. Ela me lembrou que o processo é importante, mas o momento certo também. Que a estrutura é importante, mas o talento individual também. Que criticar é fácil, mas compreender é muito mais difícil.

Acima de tudo, ela me lembrou por que me apaixonei pelo esporte em primeiro lugar.

Não porque o futebol sempre recompensa as pessoas mais inteligentes.

Não porque o melhor time sempre vence.

Não porque todo processo seja justificado.

Mas porque o futebol nos surpreende constantemente.

Justamente quando você acha que já entendeu tudo, surge um jogador, um técnico ou um time e mostra algo novo.

Agora que as atenções se voltam para a Copa do Mundo, é isso que mais espero.

Não é ter razão.

Não é ter minhas opiniões confirmadas.

Apenas aprender algo novo novamente.

Porque quanto mais tempo acompanho esse esporte, mais percebo que entender o futebol não significa chegar a uma resposta definitiva.

Trata-se de manter a curiosidade suficiente para continuar fazendo perguntas melhores.



