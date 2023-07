Princesa do Solimões x Nacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes entram em campo neste domingo (9), no Estádio Gilberto Mestrinho; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste domingo, o duelo entre Princesa do Solimões e Nacional marca um dos confrontos da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida, que se inicia às 17h (de Brasília), acontece no estádio Gilbertão, e não terá transmissão ao vivo.

Enquanto a equipe do Nacional aparece na primeira posição do Grupo A1, com 23 pontos conquistados somados entre sete vitórias, dois empates e duas derrotas, o Tubarão aparece na quinta colocação, com três partidas vencidas, cinco empatadas e três em que saiu derrotado.

Caso saia vencedora, a equipe da casa tem chance de chegar a quarta colocação, enquanto os visitantes, se baterem o Princesa do Solimões, podem aumentar ainda mais a distância na liderança e evitar com que o Tuna Luso os alcancem.

Prováveis escalações

Princesa de Solimões: Waldson; Eric, Rodolfo, Ivanzinho e Wesley; Tico, Leonardo e Felipe; Bombado, Marcelinho e Luquinha. Técnico: Aderbal Lana.

Nacional: Jonathan; Clayton, Davi, Paulinho e Gilmar; Ícaro, Hitalo e Ítalo; Iury Tanque, Wendel Nery e Érico Júnior. Técnico: João Carlos Cavalo.

Desfalques

Princesa de Solimões:

Sem desfalques confirmados.

Nacional

Juan Batista (desligado da equipe).

Quando é?