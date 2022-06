Primeiro Haaland, depois Lewandowski: a Bundesliga está perdendo seus melhores jogadores?

A Alemanha possui um dos campeonatos mais fortes da Europa, mas está perdendo seus craques a um ritmo cada vez mais alarmante

A Bundesliga perder um de seus melhores atacantes, pode ser considerado um infortúnio; perder os dois parece descuido.

Os fãs da primeira divisão alemã estavam se recuperando da tão esperada saída de Erling Haaland, após o anúncio de que ele se juntará ao Manchester City neste verão europeu, quando foram atingidos pela notícia muito mais surpreendente de que Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, também quer sair. O polonês ainda tem um ano de contrato na Allianz Arena, mas está exigindo uma transferência.

"Minha história no Bayern acabou", disse ele a repórteres em entrevista coletiva. "Depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses, não consigo imaginar uma boa cooperação."

"O Bayern é um clube sério e espero que não me mantenham só porque podem. Uma transferência é a melhor solução para todas as partes".

Durante anos, a Bundesliga foi um dos campeonatos mais fortes e divertidos da Europa, mas está em um estado mais perigoso do que há algum tempo.

Claro, Lewandowski e Haaland não são as únicas atrações da Bundesliga, mas são inquestionavelmente as duas maiores estrelas da liga, os dois nomes mais famosos, e ambos saindo no mesmo período é um cenário preocupante para futebol alemão.

De fato, não são apenas os grandes jogadores que parecem estar de saída, mas também outros jogadores de destaque.

Christopher Nkunku, que venceu Lewandowski no prêmio de jogador do ano da Bundesliga após sua temporada fenomenal liderando a linha de frente do RB Leipzig, está sendo fortemente ligado ao Chelsea, Manchester United e PSG.

Outra possível saída é Jude Bellingham, uma das maiores estrelas da liga desde que se juntou ao Dortmund vindo do Birmingham City. É mais provável que o inglês se mude no próximo verão europeu, provavelmente seguindo Jadon Sancho para a Premier League, mas parece inevitável que seu futuro a longo prazo esteja longe da Alemanha.

Alguns jogadores que deixaram a Bundesliga como destaque nas últimas temporadas, porém, não conseguiram repetir o sucesso em seus outros clubes. Por exemplo, o trio do Chelsea formado por Timo Werner, Christian Pulisic e Kai Havertz – apesar do gol da vitória na final da Liga dos Campeões deste último – desapontou na Inglaterra, o que significa que o nível da Bundesliga deve ser questionado.

Alguns anos atrás, os maiores talentos alemães como Mario Gotze, Manuel Neuer ou Jerome Boateng eram baratos o suficiente para serem arrematados em Munique, mas isso não é mais o caso devido à inflação do mercado.

Portanto, os principais talentos dos escalões médios-altos da Bundesliga - Dortmund, Leverkusen, Hoffenheim e assim por diante - estão se mudando para o exterior. Não há mais fuga de talentos dentro da Alemanha, mas fora dela.

Os clubes da Bundesliga, por sua vez, sabem que não podem atrair jogadores de elite da Inglaterra, Espanha ou mesmo da Itália. A Ligue 1 tornou-se o centro comercial favorito, já que a maioria dos clubes alemães sabe que é a única das outras principais ligas europeias que pode ser interpretada como um nível abaixo da Bundesliga.

Então, o que vem a seguir para o futebol alemão? Certamente, não há uma solução óbvia de curto prazo para os melhores talentos que querem sair. O excesso de conservadorismo do Bayern quando se trata de finanças é um grande fator.

Eles poderiam pagar o dinheiro para obter jogadores como Florian Wirtz, garoto-prodígio do Leverkusen, mas a sensação é que é mais importante para eles evitar perdas financeiras em um determinado ano. Mas se eles não arriscarem algo, não conseguirão jogadores como Wirtz no futuro.

Durante anos, o Bayern enfrentou acusações de atrair os melhores talentos para longe do resto da Bundesliga, estripando clubes do meio da tabela e transformando a liga em um desfile de uma equipe que afasta torcedores e até jogadores em potencial.

No entanto, nos últimos 10 anos em que o Bayern venceu todas as Bundesligas, eles compraram 21 jogadores da primeira divisão alemã a um custo combinado de 238,2 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

Enquanto isso, o Dortmund comprou 29 jogadores de rivais da liga, custando um total de 386,2 milhões de euros (R$ 1,9 bilhão) – quase R$ 700 milhões a mais.

Isso provou ser uma estratégia irregular para o Dortmund: por um lado, eles pegaram nomes como Ilkay Gundogan e Marco Reus; por outro, tiveram decepções como Maxi Philipp e Jeremy Toljan.

Eles ainda estão tentando pegar os melhores jogadores que a Alemanha tem a oferecer. Nico Schlotterbeck, que também interessou o Bayern, foi contratado do Freiburg, juntamente com Salih Ozcan, do Koln.

É mais provável que a Bundesliga continue sendo um campo de provas para jovens talentos – como Joshua Kimmich, Serge Gnabry e Leon Goretzka no Bayern e Bellingham no Dortmund – e um lugar para aqueles que falharam em outros lugares para restaurar suas reputações, como Arjen Robben no passado e Leroy Sane agora.

Para o Bayern, cada vez mais jogadores querem ver algo diferente. David Alaba, Thiago Alcântara e agora Lewandowski – indiscutivelmente seus três maiores jogadores, podem sair dentro de dois anos.

Isso é uma coisa completamente nova para eles. Durante as primeiras sete temporadas de sua atual sequência de domínio, o único exemplo de um jogador importante que mudou foi Toni Kroos para o Real Madrid – agora, é quase anual.

O mais perturbador de tudo, porém, de uma perspectiva mais ampla do futebol alemão, é que pode não ter nada a ver com dinheiro – mas com tédio.

Ganhar o título da liga se tornou rotina para Lewandowski, não é de surpreender que ele queira fazer algo novo.

Combine isso com evidências de perturbações nos bastidores - ele, Alaba e até Neuer expressaram descontentamento às vezes com a gestão do Bayern sob Oliver Kahn, Herbert Hainer e Hasan Salihamidzic - e está ficando mais claro que esse é um problema que nem o dinheiro pode resolver .

Isso aconteceu em campo, com o Bayern e o Dortmund sofrendo saídas embaraçosas no início da Europa. Os primeiros foram surpreendidos nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Villarreal; este último nem chegou à fase de grupos antes de ser despachado pelo Rangers da Liga Europa.

O grande ponto positivo da Bundesliga continua sendo que, das cinco principais ligas europeias, ela oferece o melhor ambiente para assistir futebol: estádios universalmente grandes, multidões apaixonadas e preços amplamente acessíveis.

No entanto, se você não tem seus melhores jogadores disponíveis para assistir, nem mesmo as melhores instalações podem compensar isso.