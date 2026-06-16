Primeiro comentário de Yamal após o empate da Espanha com Cabo Verde

Lamine Yamal, estrela do Barcelona e da seleção espanhola, comentou sobre o empate sem gols da La Roja com Cabo Verde, ontem, segunda-feira, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Yamal escreveu em sua conta no Instagram: “É o nosso primeiro jogo na Copa do Mundo, e conseguimos somar um ponto... Sabemos que este é um torneio longo e que o objetivo ainda está longe, por isso vamos continuar trabalhando e tudo vai sair como esperamos... Não há dúvida disso”.

Ele acrescentou: “Quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de voltar a jogar após a lesão, e também agradeço à minha família por estar sempre ao meu lado, apoiando-me e me dando força em cada passo dessa jornada”.

Vale lembrar que Yamal voltou de lesão para entrar em campo com a seleção de seu país aos 71 minutos da partida contra Cabo Verde, substituindo seu companheiro do Barcelona, Gavi, tentando criar perigo pela lateral direita, mas não conseguiu salvar a Espanha, que tropeçou no empate sem gols.

Yamal sofreu a lesão durante a partida do Barcelona contra o Celta de Vigo, no dia 22 de abril, e está afastado dos gramados desde então, antes de retornar novamente na partida contra Cabo Verde, menos de dois meses depois.

As seleções da Espanha e de Cabo Verde estão no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado da Arábia Saudita e do Uruguai.