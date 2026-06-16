Primeiro comentário de Renard sobre sua nomeação como técnico da seleção da Tunísia

A Federação Tunisina de Futebol anunciou oficialmente a nomeação do francês Hervé Renard como novo técnico da seleção nacional, em substituição a Sabri Lamouchi, numa medida urgente após a dura derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia das “Águias de Cartago” na Copa do Mundo de 2026.

A decisão surgiu como uma tentativa urgente de restabelecer o equilíbrio da equipe antes do confronto decisivo contra o Japão, que determinará o destino da seleção no torneio.

Renard deve chegar ao México na próxima terça-feira para comandar o primeiro treino da equipe, em preparação para o esperado confronto contra o Japão.

Segundo o canal francês “RMC Sport”, o técnico de 57 anos aceitou assumir o cargo até o final da competição, após negociações rápidas conduzidas pelo presidente da Federação Tunisiana.

Com isso, Renard vive sua terceira experiência consecutiva na Copa do Mundo, após comandar a seleção saudita na edição de 2022, que testemunhou sua vitória histórica sobre a Argentina (1 a 2).

Renard é conhecido por sua experiência em lidar com situações de emergência, tendo treinado várias seleções africanas e alcançado sucessos notáveis, com destaque para a conquista da Copa Africana das Nações com a Zâmbia em 2012 e com a Costa do Marfim em 2015.

A Federação Tunisiana espera aproveitar sua vasta experiência para restabelecer o equilíbrio da equipe antes do confronto decisivo contra o Japão, que empatou com a Holanda em sua partida de estreia (2 a 2).

Renard disse, em breve declaração ao chegar a Paris vindo de Dakar antes de seguir para Monterrey: “Não há motivo para pensar muito... É um novo começo e um desafio imediato”.

Assumir o comando de uma seleção nacional durante o andamento da Copa do Mundo é algo raro, mas Renard, conhecido por seus discursos motivacionais e sua personalidade firme, parece pronto para enfrentar esse desafio incomum. Os olhos continuam voltados para Monterrey, onde o técnico francês inicia sua nova missão em um dos momentos mais delicados da história do futebol tunisino.