Primeiro comentário de Cristiano Ronaldo sobre a polêmica em torno das declarações de Neves

As declarações do meio-campista da seleção portuguesa, João Neves, geraram polêmica entre os torcedores do futebol mundial e os fãs de Cristiano Ronaldo nas últimas horas, antes que o capitão dos “Marinheiros” enviasse uma mensagem de união.

Ronaldo publicou, na noite desta sexta-feira, uma foto em que aparece ao lado de vários jogadores da seleção portuguesa, acompanhada da frase: “Sempre unidos!”, o que muitos consideraram uma resposta indireta à polêmica gerada pelas declarações de Neves sobre o papel do astro do Al-Nassr saudita na seleção.

Leia também

“Ofensa hedionda”… Presidente da Argentina explode na mídia após boato sobre Messi

Díaz leva o Bayern de Munique à vitória sobre o Real Madrid na Copa do Mundo

As declarações do craque do Paris Saint-Germain — que marcou o gol de Portugal no empate com a República Democrática do Congo (1 a 1), na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 — vieram em resposta a uma pergunta sobre como a seleção lida com a presença de um craque do porte de Ronaldo, ao lado de um grande grupo de jogadores de destaque.

Neves disse: “Todos sabemos o que Cristiano fez pela nossa seleção e pelo futebol, mas sinto, neste momento, tanto da parte dele quanto da parte de todos nós, que ele é um de nós, mais um jogador que ajuda a equipe, e não é diferente dos demais”.

E acrescentou: “Ele está aqui para dar sua contribuição, como todos os outros. Ele jogou muito bem, e toda a equipe fez uma partida excelente”.

Crítica generalizada

Embora Neves tenha começado sua declaração elogiando a atuação de Ronaldo, parte de suas palavras gerou críticas generalizadas por parte de alguns torcedores do capitão da seleção portuguesa, que consideraram que descrevê-lo como “mais um jogador” menospreza seu status e sua influência dentro da equipe.

Neves foi alvo de uma onda de críticas nas redes sociais, onde um grande número de torcedores de Ronaldo defendeu o jogador veterano, afirmando que sua influência vai além do que ele apresenta em campo, tanto no aspecto técnico quanto na liderança.

Por outro lado, outros consideraram que as declarações de Neves foram tiradas do contexto, apontando que o jogador estava falando sobre o espírito de equipe dentro da seleção portuguesa e que, ao mesmo tempo, enfatizou o valor histórico do “Don”.



