Primeiro comentário de Cristiano Ronaldo após o pentágono de Al-Najma e o centésimo gol de Roshen

O astro português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, fez seu primeiro comentário após a grande vitória sobre o Al-Najma por 5 a 2, na noite de sexta-feira, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, onde falou sobre seus sentimentos após a partida e o desempenho de seus companheiros no “Al-Alamy”.

A partida marcou o retorno de Ronaldo aos gramados após 34 dias de ausência, e ele conseguiu marcar dois gols na noite em que alcançou a marca de 100 jogos com a camisa do Al-Nassr na Liga Profissional Roshen.

Ronaldo publicou um tuíte em sua conta oficial na rede social “X”, no qual disse: “É bom estar de volta... Vamos seguir em frente juntos”.

Além disso, Ronaldo repostou um tuíte da conta oficial da Liga Roshen para comemorar sua marca de 100 partidas na competição, expressando sua enorme alegria.

Ronaldo havia recebido o prêmio de melhor jogador da partida da Associação da Liga Roshen, após elevar sua contagem para 23 gols, ocupando o terceiro lugar na tabela de artilheiros da competição.