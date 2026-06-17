Primeiro comentário... Cristiano Ronaldo quebra o silêncio após a decepção no Congo

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, quebrou o silêncio e falou após o empate decepcionante com a República Democrática do Congo na estreia de sua equipe na Copa do Mundo de 2026.

A seleção de Portugal entrou em campo nesta quarta-feira, no estádio “NRG”, como favorita à vitória, mas acabou empatando em 1 a 1 na estreia do Grupo 11.

Ronaldo teve um desempenho decepcionante durante a partida e não conseguiu marcar o gol que o tornaria o único jogador a marcar em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

Apesar disso, o capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, publicou uma mensagem positiva em suas redes sociais, pedindo que se mantenha a esperança de classificação para as fases eliminatórias.

O jogador de 41 anos escreveu: “Não foi o começo que esperávamos, mas a jornada ainda é longa e nada está decidido. Precisamos levantar a cabeça e nos concentrar na próxima partida”.

A seleção europeia se prepara para enfrentar o Uzbequistão, estreante na competição, na segunda rodada do grupo, na noite da próxima terça-feira.