Primeiro clube contacta o AC Milan por Santiago Gimenez

A Lazio sondou o AC Milan pelos serviços de Santiago Gimenez, sabe o La Repubblica. O treinador Gennaro Gattuso vê no avançado mexicano o líder ideal do ataque dos romanos.

Há algumas semanas, já se sabia que a Lazio tinha Gimenez na lista. Ainda assim, o clube avançou primeiro por Lorenzo Lucca, ex-Ajax. No entanto, ele lesionou-se, o que fez com que Gimenez voltasse a entrar em cena.

Segundo o jornal italiano, a Lazio já manteve conversas com o entourage de Gimenez e agora também já fez uma abordagem junto do seu clube: o AC Milan.

Os milaneses querem desfazer-se de Gimenez. Um empréstimo com opção de compra é, neste momento, a solução mais provável.

O valor dessa opção de compra ainda pode tornar-se um obstáculo nas negociações. O AC Milan pede uma quantia de 20 milhões de euros, mas isso é demasiado elevado para a Lazio.

Na janela de transferências de inverno da temporada 2024/25, Gimenez foi contratado pelo AC Milan ao Feyenoord por 30 milhões de euros. O mexicano começou bem em Milão, mas caiu muito de rendimento.

Na época passada, não conseguiu marcar um único golo na Serie A e debateu-se frequentemente com problemas físicos.