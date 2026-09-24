A tensão domina os corredores do Real Madrid e se agrava por conta do desempenho modesto do time merengue, que sofreu duas derrotas nos últimos 4 jogos do Campeonato Espanhol, o que o deixou 6 pontos atrás do líder Barcelona.

E o que torna as coisas ainda mais complicadas é a afirmação de alguns de que o primeiro atrito já eclodiu entre o presidente do clube, Florentino Pérez, e o técnico português José Mourinho, segundo noticiou o jornal "Mundo Deportivo".









O jornal acrescentou que a maior preocupação gira em torno da figura de Pérez, pois, apenas dois meses e meio após ter sido eleito presidente do clube para os próximos quatro anos, surgem dúvidas sobre a possibilidade de ele completar todo o seu mandato à frente do Real Madrid, que termina em 2030.

Os sinais de exaustão já estão evidentes em Florentino Pérez, que vem tomando decisões que lhe eram estranhas no passado, quando gozava de uma influência intocável e inquestionável na tomada de decisões. Alguns chegam a acreditar que o clube atualmente carece de um líder claro no comando.

O jornal aponta que, por todos esses motivos reunidos, sabe-se dentro do Real Madrid da necessidade de buscar a pessoa certa para suceder Florentino Pérez, alguém que assuma as rédeas e cumpra todas as condições previstas no estatuto do clube para a presidência, alguém que conte com a aprovação do presidente atual. Caso contrário, temem que ocorra um "golpe" nas próximas eleições, o que poderia levar à eleição de Enrique Riquelme, último adversário de Pérez nas eleições passadas, isso se o mandato do presidente atual for concluído. E tudo isso gera um clima de incerteza dentro do Real Madrid.

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