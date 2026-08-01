O jovem ponta belga Jesse Bisiwu deu os primeiros passos com o Barcelona, depois de se juntar à concentração da equipe na Inglaterra e participar da sessão de treino que se seguiu ao amistoso contra o Birmingham City.

Segundo o jornal"Sport", da Catalunha, Bisiwu chegou à concentração da equipe no St. George's Park durante a madrugada da última sexta-feira, depois de passar por exames médicos e assinar oficialmente seu contrato com o Barcelona, que anunciou a contratação pouco antes do início do amistoso.

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O jogador, que chega do Club Brugge, participou neste sábado de seu primeiro treino sob o comando do técnico Hansi Flick, no qual se integrou rapidamente aos companheiros e apareceu sorridente durante os exercícios, enquanto a equipe seguia com sua preparação para a nova temporada, com os jogadores divididos em grupos de acordo com a carga física após a partida.

O jornal acrescentou que o plano prevê a inscrição de Bisiwu no Barcelona Atlètic, mas ele treinará regularmente com o time principal, diante da convicção da direção esportiva e de Flick de que o contato diário com os jogadores de elite acelerará seu desenvolvimento, com a possibilidade de recorrer a ele quando necessário ao longo da temporada.

Primeira declaração

Em sua primeira fala após juntar-se à equipe catalã, Bisiwu disse: "As sensações são excelentes. Me receberam de forma maravilhosa. É como uma grande família, e os companheiros e treinadores me deram uma calorosa acolhida".

Sobre Flick, afirmou: "Farei tudo o que ele quiser de mim. Quando precisar de mim, vou trabalhar duro e estarei à disposição".

Sobre seus objetivos com o Barcelona, disse: "É muito simples para mim. Apenas trabalhar duro e estar onde o treinador precisar de mim".

O belga também falou sobre seu ídolo no futebol, o craque brasileiro Neymar da Silva, dizendo: "Gosto do jeito dele de jogar e de como ele se diverte com a bola. Foi esse o motivo que me fez começar a jogar".

Descreveu a si mesmo como um jogador que "se diverte jogando futebol. Gosto de ter a bola nos pés e de disputar embates individuais".

Bisiwu disse sobre seu novo companheiro Raphinha: "Ele é um jogador muito, muito bom, e é também um dos jogadores que eu observo", antes de elogiar Lamine Yamal, afirmando: "Ele é um jogador muito especial. Todos conhecem suas qualidades".

Revelou ainda que o Barcelona entrou em contato com as pessoas ao seu redor durante a Copa do Mundo Sub-20, explicando que sua confiança no projeto do clube se deve à aposta constante em jogadores jovens.