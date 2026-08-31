O árbitro Francisco José Hernández Maeso comanda a partida entre Barcelona e Rayo Vallecano, marcada para esta noite no estádio Camp Nou, em sua segunda atuação no Campeonato Espanhol nesta temporada, enquanto Raúl Martín González assume a função de árbitro de vídeo assistente.
O confronto desta noite é o quinto do Barcelona sob o comando de Hernández Maeso desde sua ascensão à primeira divisão em agosto de 2023, e a equipe catalã não sofreu qualquer derrota nas quatro partidas anteriores apitadas pelo árbitro.
A última partida do Barcelona sob o comando de Hernández Maeso foi diante do Getafe no último dia 25 de abril, e terminou com vitória da equipe catalã por dois a zero.
Ele também apitou na temporada passada a partida do Barcelona contra o Real Betis no estádio La Cartuja, que o Barcelona venceu pelo placar de 5 a 3.
O árbitro já havia comandado outra partida do Barcelona na temporada 2024-2025, quando a equipe superou o Leganés por um a zero no estádio Butarque, pela 31ª rodada do campeonato, enquanto sua primeira partida com o clube catalão foi nas oitavas de final da Copa do Rei da temporada 2023-2024, quando o Barcelona venceu o Unionistas de Salamanca por 3 a 1.
O confronto desta noite carrega um caráter especial para Hernández Maeso, pois será a primeira vez em que ele apita uma partida do Barcelona no estádio Camp Nou desde o início de sua carreira na arbitragem.
Por outro lado, o árbitro possui um histórico menos positivo com o Rayo Vallecano, tendo comandado 11 partidas da equipe, nas quais o Rayo conquistou 3 vitórias e um empate contra 7 derrotas.
O último confronto do Rayo sob o comando de Hernández Maeso foi nas oitavas de final da Copa do Rei da temporada passada, quando perdeu para o Alavés por dois a zero e deu adeus à competição.