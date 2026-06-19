Previsão de um espanhol: a Arábia Saudita pode nos eliminar, e o Marrocos vai chegar longe

Félix Díaz, editor-chefe do jornal espanhol “Marca”, fez declarações polêmicas, nas quais previu a trajetória da Arábia Saudita e do Marrocos na Copa do Mundo de 2026.

Na primeira rodada, a Arábia Saudita empatou com o Uruguai (1 a 1), o mesmo resultado obtido pelo Marrocos contra o Brasil, o que levou muitos especialistas a comentarem sobre o bom desempenho das seleções árabes.

Díaz afirmou, em declarações ao programa “Dorina Ghir”: “A seleção saudita pode vencer contra nós, pois conta com várias armas de destaque”.

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Ele acrescentou: “Tudo é possível no futebol; a seleção saudita pode enfrentar a Espanha e, sem dúvida, é capaz de conquistar a vitória”.

E continuou: “A seleção saudita pode se classificar para a próxima fase, e o mesmo vale para o Marrocos, que é considerada uma das seleções mais fortes do mundo”.

E concluiu: “A Espanha não é mais o que era, mas conta com vários jogadores capazes de virar o jogo, e vamos ver o que vai acontecer”.