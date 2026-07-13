Previsão chocante antes da semifinal... A França vai golear a Espanha por 4 a 0

A analista esportiva Joy Polian, da rede americana “CBS Sports”, gerou grande polêmica na véspera da partida das semifinais da Copa do Mundo de 2026 entre França e Espanha, ao prever uma vitória esmagadora dos Bleus por até 3 ou 4 gols a zero.

Em declarações à televisão, Bolian afirmou: “A França está muito à frente da Espanha; a França pode vencer por 3 ou 4 a 0 contra essa seleção espanhola”.

A analista americana justificou suas previsões com a clara superioridade da seleção francesa em todos os aspectos, dizendo: “Defensivamente, a seleção francesa não sofreu nenhum gol nas fases eliminatórias; conta com um goleiro excelente e uma defesa extremamente sólida, além de possuir uma força enorme em todas as posições”.

E acrescentou: “Se algum jogador não estiver em boa forma, ele é substituído por um jogador de nível mundial capaz de mudar o rumo da partida”, apontando a profundidade do banco de reservas francês como um fator decisivo na equação.

Por outro lado, Polian criticou o desempenho da Espanha nas fases eliminatórias, explicando: “No ataque, a seleção espanhola não mostrou seu melhor nível, e não vimos o melhor de Lamine Yamal”.

A seleção francesa chega à partida com o moral em alta após a vitória confortável sobre o Marrocos por 2 a 0 nas quartas de final, em uma partida na qual os jogadores de Didier Deschamps dominaram completamente e demonstraram uma solidez defensiva notável.

Já a seleção espanhola foi obrigada a esperar até os últimos minutos para garantir sua classificação contra a Bélgica por 2 a 1, graças a um gol decisivo de Mikel Merino, em uma partida que revelou algumas falhas defensivas nas fileiras da La Roja.