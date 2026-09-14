Prévia de Roma x Inter de Milão pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Roma x Inter: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 12:00 Stadio Olimpico, Rome

Roma e Inter de Milão se enfrentarão em 19 de setembro de 2026, às 16:00 GMT (12h EST / 17h BST / 18h SAST).

Grande duelo na capital italiana

A Roma volta para casa para receber a Inter de Milão no Estádio Olímpico pela quinta rodada da campanha da Serie A 2026/27. Vindo de atuações positivas no cenário doméstico e na Europa, o time giallorosso busca aproveitar o apoio da torcida para dar uma grande demonstração de força na corrida pelo G4. Para a Inter de Milão, a viagem a Roma representa um duro teste fora de casa, enquanto tenta manter o embalo do início da temporada perto do topo da tabela.

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Drama tardio da Roma em casa

A Roma chega ao grande confronto de sábado após uma vitória suada por 2 a 1 sobre a Atalanta BC no Estádio Olímpico, pela terceira rodada. Após esse triunfo no cenário doméstico, a Roma empatou por 1 a 1 fora de casa com o Fenerbahçe SK pela Champions League em 10 de setembro, com Bryan Cristante abrindo o placar aos 39 minutos. Gianluca Mancini, Paulo Dybala e Matías Soulé seguem oferecendo liderança e criatividade ao clube da capital.

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A emocionante virada dos nerazzurri sobre o Napoli

A Inter de Milão viaja à capital após uma vitória eletrizante por 3 a 2 sobre o SSC Napoli no San Siro, pela terceira rodada. Depois de ficar atrás por 2 a 0 no início do segundo tempo, Lautaro Martínez iniciou a reação antes de Marcus Thuram empatar, permitindo que Martínez marcasse o gol da vitória aos 90 minutos. Embora a Inter tenha sofrido uma derrota apertada por 2 a 1 fora de casa para o Real Madrid em sua estreia na Champions League, seu ataque no campeonato nacional segue sendo um dos mais potentes da Serie A.

A defesa da Roma pode esfriar o ataque da Inter?

Os duelos históricos entre esses dois gigantes italianos frequentemente produzem transições rápidas e alta intensidade física. A linha de três defensores da Roma, liderada por Gianluca Mancini e Evan Ndicka, terá uma missão difícil para conter a dupla formada por Lautaro Martínez e Marcus Thuram. No meio-campo, Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella tentam ditar o ritmo diante de Bryan Cristante. Com posições no G4 em jogo, o confronto de sábado promete fortes emoções desde o apito inicial.

Notícias das equipes e escalações

O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, lida com alguma incerteza para a partida, com Wesley tendo sofrido uma pancada durante a viagem a Istambul pela Champions League, embora haja a informação de que ele estará disponível. Koné segue como dúvida no meio-campo, com Pisilli pronto para entrar ao lado de Cristante. Lulli está se recuperando de uma doença, mas deve começar como titular à frente de Molina na ala direita, enquanto Balerdi deve atuar desde o primeiro minuto na defesa.

A Inter novamente não contará com Nicolo Zaniolo, que perdeu as primeiras semanas da temporada por lesão. Oumar Solet também está indisponível depois de sofrer um problema durante a derrota para a Lazio, e Piotrowski se junta a McTominay no departamento médico após ambos serem diagnosticados com uma arritmia benigna leve. Novas atualizações do elenco são esperadas mais perto do pontapé inicial.

Forma

A Roma soma três vitórias e um empate em seus últimos cinco jogos em todas as competições, com os únicos pontos desperdiçados vindo no empate por 1 a 1 com o Fenerbahçe pela Champions League em 10 de setembro. Suas três vitórias na Serie A incluem um triunfo por 4 a 0 sobre a Fiorentina, uma vitória fora de casa por 4 a 0 sobre o Lecce e um resultado de 2 a 1 sobre a Atalanta. A Roma marcou 11 gols e sofreu apenas dois nesses cinco jogos.

Os últimos cinco jogos da Inter renderam quatro vitórias e uma derrota. Seu resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A em 5 de setembro, quando saiu de um 2 a 0 para vencer. Sua única derrota nessa sequência foi o revés por 2 a 1 para o Real Madrid na Champions League em 8 de setembro. Ao longo desses cinco jogos, a Inter marcou 11 gols e sofreu seis.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes foi pela Serie A em 5 de abril de 2026, quando a Inter venceu a Roma por 5 a 2 em casa. Antes disso, a Roma venceu por 1 a 0 no Olímpico em outubro de 2025, e a Inter venceu por 1 a 0 em casa em abril de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Inter venceu três e a Roma duas vezes, com a Inter marcando 11 gols contra cinco da Roma.