Prévia de Paris Saint-Germain x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Paris Saint-Germain x Monaco: detalhes da partida

Campeonato Francês - Rodada 3 4 de set. de 2026 - 15:05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain e AS Monaco entram em campo em 4 de setembro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Duelo de gigantes em Paris na noite de sexta-feira

O Paris Saint-Germain volta para casa para enfrentar o AS Monaco sob as luzes de sexta-feira à noite no Parc des Princes, pela terceira rodada. Depois de dois empates consecutivos no início da defesa do título, o PSG busca garantir sua primeira vitória na temporada da Ligue 1 diante de sua torcida. Para o Monaco, a viagem de sexta-feira à capital representa uma grande oportunidade de dar sequência ao início perfeito e deixar um recado precoce na briga pelo título.

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Reação nos acréscimos do Les Parisiens em Lille

O PSG de Luis Enrique chega para a sexta-feira em busca de sua primeira vitória na liga após arrancar um emocionante empate por 2 a 2 fora de casa contra o LOSC Lille na segunda rodada (28 de agosto). Perdendo por 2 a 0 já na reta final da partida após os gols de Hákon Haraldsson e Dilane Bakwa, o PSG protagonizou uma reação notável nos acréscimos, com Vitinha marcando aos 90 minutos antes de o capitão Marquinhos fazer o gol de empate aos 95. De volta a Paris, o PSG precisará de uma disciplina defensiva muito melhor desde o apito inicial para conter o ataque direto do Monaco.

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Dois gols de Paris Brunner pelo Les Monégasques derrubam o Marseille

O AS Monaco chega à capital cheio de confiança após uma enfática vitória por 2 a 0 sobre o rival Olympique de Marseille no Stade Louis II, pela segunda rodada (30 de agosto). O atacante Paris Brunner teve atuação de destaque, marcando aos 13 e aos 53 minutos para garantir os três pontos. Somado ao triunfo por 1 a 0 na estreia sobre o Le Havre AC, o time de Adolf Hütter soma o máximo de pontos e dois jogos seguidos sem sofrer gols, apoiado por uma forte organização no meio-campo de Denis Zakaria e Lamine Camara.

Histórico favorece os atuais campeões em confrontos de alto nível

Historicamente, o Paris Saint-Germain leva vantagem em casa neste confronto, embora os duelos entre essas duas potências francesas produzam de forma consistente partidas intensas, físicas e em ritmo acelerado. As transições rápidas pelos lados do Monaco causaram problemas ao PSG em encontros anteriores, enquanto o controle do meio-campo central do PSG continua sendo seu principal motor. Com margem mínima separando os dois lados neste início de campanha, o duelo de sexta-feira promete alta intensidade desde o pontapé inicial.

Notícias das equipes e elencos

Luis Enrique precisa planejar sem o goleiro Matvey Safonov, que desabou durante o aquecimento antes da partida contra o Lille e segue fora. O lateral-esquerdo Nuno Mendes está suspenso e também perderá o jogo. Nenhuma provável escalação foi confirmada até o momento, e novas atualizações são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O técnico do Monaco, Filipe Luis, não conta com os atacantes Folarin Balogun e Ansu Fati, ambos lesionados. Os visitantes não têm suspensões confirmadas, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Atualizações sobre a situação do elenco do Monaco serão adicionadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O PSG somou uma vitória, dois empates e uma derrota em seus últimos quatro jogos competitivos, com um empate de pré-temporada contra o Manchester United também dentro dessa sequência de cinco partidas. Seu compromisso mais recente terminou em 2 a 2 contra o Lille, em 28 de agosto, com dois gols nos acréscimos salvando um ponto depois de o PSG estar perdendo por dois gols. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Rennes em 23 de agosto. O único resultado positivo em competição nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na Supercopa da UEFA, em 12 de agosto. O PSG marcou seis gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

O Monaco venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições, com sua única derrota sendo um revés por 2 a 0 para o Coventry City em um amistoso de pré-temporada. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 em casa sobre o Marseille pela Ligue 1, em 30 de agosto. Antes disso, a equipe bateu o Gornik Zabrze por 4 a 1 na fase qualificatória da Conference League em 27 de agosto e venceu o Le Havre por 1 a 0 fora de casa pela Ligue 1 em 23 de agosto. O Monaco marcou dez gols e sofreu cinco nesses cinco compromissos.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 6 de março de 2026, quando o Monaco venceu por 3 a 1 no Parc des Princes. Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 no Parc des Princes pela Champions League em 25 de fevereiro de 2026, depois de o Monaco ter vencido o jogo de ida por 3 a 2 em casa em 17 de fevereiro. Nos últimos cinco encontros, o Monaco soma duas vitórias contra uma do PSG, além de dois empates, incluindo uma vitória do Monaco por 1 a 0 na Ligue 1 em novembro de 2025 e um triunfo do PSG por 4 a 1 em casa em fevereiro de 2025.