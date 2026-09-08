Prévia de Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Brest x Paris Saint-Germain: detalhes da partida

Campeonato Francês - Rodada 4 13 de set. de 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 e Paris Saint-Germain se enfrentam em 13 de setembro de 2026, às 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Mandantes invictos recebem os campeões

O Stade Brestois 29 recebe o Paris Saint-Germain no Stade Francis-Le Blé pela quarta rodada da Ligue 1 2026/27. Vindo de sua primeira vitória na temporada, o Brest tenta defender sua invencibilidade no cenário nacional diante de sua torcida. Para o PSG, a viagem à Bretanha oferece uma chance imediata de reação após um revés antes de seus compromissos na Champions League entrarem de vez em cena.

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Doblete de Doumbia afunda o Le Havre

O Stade Brestois 29 chega para domingo cheio de confiança após a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Le Havre AC na terceira rodada (5 de setembro). O meio-campista Kamory Doumbia foi o destaque do Brest, abrindo o placar com um pênalti aos 12 minutos antes de ampliar aos 51. O resultado se soma aos empates consecutivos por 2 a 2 contra Le Mans FC e Toulouse FC, deixando o Brest com cinco pontos em três jogos da liga.

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Virada do Monaco estraga a noite do PSG no Parc des Princes

O Paris Saint-Germain viaja para o oeste tentando se reajustar após sofrer derrota em casa por 2 a 1 para o AS Monaco na terceira rodada (4 de setembro). Marquinhos deu ao PSG a vantagem de 1 a 0 no intervalo com um gol aos 31 minutos, mas o Monaco reagiu no segundo tempo com gols de Flávio Nazinho e Stanis Idumbo para ficar com os três pontos. Após empates consecutivos contra Stade Rennais (2 a 2) e LOSC Lille (2 a 2) na abertura da campanha, a equipe de Luis Enrique soma dois pontos e busca sua primeira vitória na liga.

Teste de alta pressão na Bretanha

Historicamente, o PSG tem levado vantagem neste confronto, mas o bloco médio organizado do Brest e seu jogo disciplinado nas transições representam um obstáculo sério. O Brest buscará acionar Kamory Doumbia e Ludovic Ajorque nos contra-ataques, enquanto o PSG confia em Vitinha e Khvicha Kvaratskhelia para controlar o ritmo pelo centro e desmontar a linha defensiva do Brest. Com um embalo vital neste início de temporada em jogo, o duelo de domingo promete alta intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e prováveis escalações

O Brest chega para a partida sem Brendan Chardonnet, Mamady Diambou e Kenny Lala por lesão, enquanto Julien Lachuer não tem suspensões para administrar. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

O PSG não tem lesões nem suspensões listadas nos dados atuais do elenco. Luis Enrique tem todo o grupo à disposição, embora suas escolhas de escalação tenham gerado questionamentos nas últimas semanas, incluindo a decisão de deixar Ousmane Dembele no banco na derrota para o Monaco.

Forma

O Brest somou uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições, com nove gols marcados e sete sofridos. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Le Havre, pela Ligue 1, e também houve empates por 2 a 2 com Toulouse e Le Mans em compromissos anteriores da liga. A única derrota nessa sequência veio contra o Nottingham Forest em um amistoso de pré-temporada, por 2 a 0.

Os últimos cinco jogos do PSG contam uma história mais turbulenta: uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi a derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1. A equipe também perdeu por 1 a 0 para o Lens na Supercopa, embora tenha iniciado essa sequência com vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na Supercopa da UEFA. Os empates contra Lille e Rennes na Ligue 1 completam uma série que reflete um time que ainda busca regularidade no cenário nacional.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre os times terminou com vitória do PSG por 1 a 0 no Parc des Princes, pela Ligue 1, em 10 de maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o PSG venceu todas as cinco partidas, incluindo duas vitórias na Champions League por um placar agregado de 10 a 0. O Brest ainda não marcou contra o PSG em seus últimos três encontros.