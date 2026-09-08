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Prévia de Brest x Paris Saint-Germain pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Brest x PSG
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Prévia completa de Stade Brestois 29 x Paris Saint-Germain na Ligue 1. Analisamos os resultados da terceira rodada, o momento recente e os principais destaques antes do duelo deste domingo à noite no Stade Francis-Le Blé.

Brest x Paris Saint-Germain: detalhes da partida

crest
Campeonato Francês - Rodada 4
Stade Francis le Ble

Stade Brestois 29 e Paris Saint-Germain se enfrentam em 13 de setembro de 2026, às 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Mandantes invictos recebem os campeões

O Stade Brestois 29 recebe o Paris Saint-Germain no Stade Francis-Le Blé pela quarta rodada da Ligue 1 2026/27. Vindo de sua primeira vitória na temporada, o Brest tenta defender sua invencibilidade no cenário nacional diante de sua torcida. Para o PSG, a viagem à Bretanha oferece uma chance imediata de reação após um revés antes de seus compromissos na Champions League entrarem de vez em cena.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-BRESTGetty Images

Doblete de Doumbia afunda o Le Havre

O Stade Brestois 29 chega para domingo cheio de confiança após a vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Le Havre AC na terceira rodada (5 de setembro). O meio-campista Kamory Doumbia foi o destaque do Brest, abrindo o placar com um pênalti aos 12 minutos antes de ampliar aos 51. O resultado se soma aos empates consecutivos por 2 a 2 contra Le Mans FC e Toulouse FC, deixando o Brest com cinco pontos em três jogos da liga.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOGetty Images

Virada do Monaco estraga a noite do PSG no Parc des Princes

O Paris Saint-Germain viaja para o oeste tentando se reajustar após sofrer derrota em casa por 2 a 1 para o AS Monaco na terceira rodada (4 de setembro). Marquinhos deu ao PSG a vantagem de 1 a 0 no intervalo com um gol aos 31 minutos, mas o Monaco reagiu no segundo tempo com gols de Flávio Nazinho e Stanis Idumbo para ficar com os três pontos. Após empates consecutivos contra Stade Rennais (2 a 2) e LOSC Lille (2 a 2) na abertura da campanha, a equipe de Luis Enrique soma dois pontos e busca sua primeira vitória na liga.

Teste de alta pressão na Bretanha

Historicamente, o PSG tem levado vantagem neste confronto, mas o bloco médio organizado do Brest e seu jogo disciplinado nas transições representam um obstáculo sério. O Brest buscará acionar Kamory Doumbia e Ludovic Ajorque nos contra-ataques, enquanto o PSG confia em Vitinha e Khvicha Kvaratskhelia para controlar o ritmo pelo centro e desmontar a linha defensiva do Brest. Com um embalo vital neste início de temporada em jogo, o duelo de domingo promete alta intensidade desde o apito inicial.

Notícias das equipes e prováveis escalações

Prováveis escalações de Brest x PSG

Técnico

  • J. Lachuer

O Brest chega para a partida sem Brendan Chardonnet, Mamady Diambou e Kenny Lala por lesão, enquanto Julien Lachuer não tem suspensões para administrar. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e novas atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

O PSG não tem lesões nem suspensões listadas nos dados atuais do elenco. Luis Enrique tem todo o grupo à disposição, embora suas escolhas de escalação tenham gerado questionamentos nas últimas semanas, incluindo a decisão de deixar Ousmane Dembele no banco na derrota para o Monaco.

Forma

B29

B29 - Sequência

VEN
E2-2
NFO
D2-0
LEM
E2-2
TFC
E2-2
LEH
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PSG

PSG - Sequência

AVL
V2-1
RCL
D1-0
REN
E2-2
LIL
E2-2
ASM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Brest somou uma vitória, três empates e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições, com nove gols marcados e sete sofridos. Sua partida mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Le Havre, pela Ligue 1, e também houve empates por 2 a 2 com Toulouse e Le Mans em compromissos anteriores da liga. A única derrota nessa sequência veio contra o Nottingham Forest em um amistoso de pré-temporada, por 2 a 0.

Os últimos cinco jogos do PSG contam uma história mais turbulenta: uma vitória, dois empates e duas derrotas. Seu resultado mais recente foi a derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1. A equipe também perdeu por 1 a 0 para o Lens na Supercopa, embora tenha iniciado essa sequência com vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na Supercopa da UEFA. Os empates contra Lille e Rennes na Ligue 1 completam uma série que reflete um time que ainda busca regularidade no cenário nacional.

Retrospecto do confronto

Confrontos

BrestEmpatePSG
0
0
5
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
1
Brest badge
Brest
B29
0
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
0
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
7
Brest badge
Brest
B29
0
FJ
Liga dos Campeões
Brest badge
Brest
B29
0
PSG badge
PSG
PSG
3
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
2
PSG badge
PSG
PSG
5
FJ
2Gols marcados19
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O encontro mais recente entre os times terminou com vitória do PSG por 1 a 0 no Parc des Princes, pela Ligue 1, em 10 de maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos em todas as competições, o PSG venceu todas as cinco partidas, incluindo duas vitórias na Champions League por um placar agregado de 10 a 0. O Brest ainda não marcou contra o PSG em seus últimos três encontros.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
330051+49
V
V
V
2
Paris FCParis FCPAR
321062+47
V
V
E
3
LyonLyonOL
321062+47
V
E
V
4
LilleLilleLIL
321052+37
V
E
V
5
RennesRennesREN
321075+27
V
V
E
6
StrasbourgStrasbourgSTR
320187+16
V
V
D
7
BrestBrestB29
312065+15
V
E
E
8
LorientLorientFCL
31112204
V
D
E
9
TroyesTroyesTRO
311147-34
D
V
E
10
LensLensRCL
310265+13
D
D
V
11
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
310265+13
D
D
V
12
AngersAngersSCO
310245-13
D
V
D
13
PSGPSGPSG
302156-12
D
E
E
14
Le MansLe MansLEM
302156-12
E
D
E
15
NiceNiceNCE
302114-32
E
D
E
16
Le HavreLe HavreLEH
301224-21
D
E
D
17
ToulouseToulouseTFC
301225-31
D
E
D
18
AuxerreAuxerreAJA
3003411-70
D
D
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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