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Super Copa da UEFA
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Prévia da Supercopa da Uefa entre PSG e Aston Villa: tudo o que você precisa saber

Aston Villa
PSG

Prévia completa de PSG x Aston Villa na Supercopa da Uefa. Falamos sobre táticas, notícias das equipes e mais antes deste confronto em Salzburgo.

crest
Super Copa da UEFA - Final
Red Bull Arena

Paris Saint-Germain x Aston Villa começa em 12 de agosto de 2026, às 16:00 EST e às 20:00 GMT.

Prévia da Supercopa da UEFA

O PSG, bicampeão europeu em título, enfrenta o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, para definir o campeão da Supercopa da UEFA, em Salzburgo. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Como chegamos até aqui

O PSG, campeão europeu de Luis Enrique, tenta se tornar apenas o segundo time da era moderna a defender a Supercopa, depois de o Real Madrid conseguir o feito em 2016 e 2017. A equipe superou o Arsenal na final da Champions League da temporada passada nos pênaltis.

PSG Arsenal Champions LeagueGetty Images

No caminho está o Aston Villa de Unai Emery, que venceu o Freiburg na final da Liga Europa em uma noite histórica para o clube, em Istambul, em maio. Os únicos encontros anteriores entre Paris e Villa renderam fortes emoções, já que o time francês levou a melhor em um eletrizante confronto das quartas de final da Champions League por 5 a 4 no agregado na campanha 2024/25, resistindo à reação aguerrida do Villa depois de estar perdendo por 5 a 1.

Compatriotas espanhóis, Enrique e Emery se enfrentam aqui no que deve ser uma abertura de temporada europeia bastante interessante.

Kvara PSGGetty Images

O que PSG e Villa acrescentaram no mercado de transferências?

Na quinta-feira, o Paris anunciou a chegada do meia ofensivo Maghnes Akliouche, de 24 anos, vindo do Monaco.

O Villa se reforçou com as contratações do zagueiro Modou Kéba Cissé, do meio-campista João Gomes e do ponta argentino Alejandro Garnacho, por empréstimo do Chelsea. Os três podem fazer aqui suas estreias oficiais. O meia ofensivo suíço Johan Manzambi também chegou, vindo do Freiburg, mas vai desfalcar a partida por causa de uma lesão.

Prováveis escalações

PSG (4-3-3): Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.

Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de PSG x Aston Villa

PSG crest
PSG
PSG
Formação
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Técnico

  • Luis Enrique

Luis Enrique ainda não confirmou uma provável escalação para a Supercopa, e o PSG não listou lesões nem suspensões nas informações disponíveis do elenco. Atualizações são esperadas mais perto do início da partida.

Da mesma forma, Unai Emery ainda não definiu seu time projetado para o Aston Villa. Nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi fornecida até o momento, e mais notícias da equipe serão acrescentadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

PSG

PSG - Sequência

RCL
V0-2
PAR
D2-1
ARS
V1-1
MLL
D3-0
MUN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AVL

AVL - Sequência

WAL
V0-5
POR
D2-1
RSO
D2-4
BGP
V1-3
FCB
D2-1
Gol marcado (sofrido)
12/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Os últimos cinco resultados do PSG abrangem tanto o fim da temporada passada quanto a atual pré-temporada, com três vitórias e duas derrotas. Sua apresentação mais recente foi a derrota por 3 a 0 em amistoso para o Mallorca, em 5 de agosto, enquanto seu resultado competitivo anterior foi o empate por 1 a 1 contra o Arsenal na Champions League, em 30 de maio, que contou como vitória no agregado. Ao longo das cinco partidas, o PSG marcou cinco gols e sofreu sete, além de registrar vitórias sobre Paris FC e Brest na Ligue 1 para encerrar a campanha doméstica.

Os últimos cinco jogos do Aston Villa foram todos amistosos de pré-temporada, com duas vitórias e três derrotas. A partida mais recente foi a derrota por 2 a 1 para o Bayern de Munique, em 7 de agosto, com o Villa marcando cinco gols e sofrendo dez ao longo dos cinco compromissos. A vitória por 5 a 0 sobre o Walsall, em 21 de julho, e o triunfo por 3 a 1 contra o BG Pathum United, em 4 de agosto, representam os momentos mais positivos de sua agenda de verão.

Retrospecto do confronto

Confrontos

PSGEmpateAston Villa
1
0
1
Liga dos Campeões
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FJ
5Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes recentemente, ambas nas quartas de final da Champions League da UEFA de 2024-25. O encontro mais recente aconteceu em 15 de abril de 2025, quando o Aston Villa venceu por 3 a 2 em casa. O PSG havia vencido o jogo de ida por 3 a 1 no Parc des Princes em 9 de abril de 2025 e avançou no agregado. Ao longo dessas duas partidas, o PSG marcou cinco gols, contra cinco do Villa, com o confronto sendo decidido pelo resultado do primeiro jogo.

Classificação

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